Kate Middleton reaparece en el 'Trooping the colour’ con vestido blanco muy elegante

Kate Middletonha vuelto a aparecer junto a la familia real británica en 'Trooping the Color' este fin de semana. La princesa de Gales, que ha estado ausente de sus compromisos y vida pública durante los últimos seis meses a causa de su tratamiento de quimioterapia contra el cáncer. La última vez que se le vio junto a la familia real fue el día de Navidad, cancelando todos sus eventos y apariciones hasta hace relativamente poco, pues desde marzo no la habíamos visto. Ayer mismo, se dejaba ver, por su propia voluntad, y lo hacía comentando que, pese a su enfermedad, se encontraba bien. Con días buenos y días malos, Kate Middleton reaparecía en la mañana de sábado 15 de junio para el 'Trooping the Color', una ceremonia muy importante para el país realizada por los regimientos del Ejército británico y otros países de la Mancomunidad de Naciones. Para la ocasión, Middleton ha apostado por un look muy sencillo, cómodo, discreto y muy elegante, algo a lo que nos tiene habitualmente muy acostumbrados. Se trata de un vestido blanco de cuello redondo con un lazo negro atado al cuello. En cuanto al peinado, un recogido hacia atrás y una gran pamela blanca que eleva el look y lo convierte en uno espléndido que todas las amantes de la moda con un estilo elegante querrían llevar para ocasiones especiales.

Con un estilo indudablemente muy elegante, Kate Middleton es pura inspiración para muchas mujeres de mediana edad. Tiene una sofisticación innata, y ello nos lo transmite en cada estilismo que lleva en todas sus apariciones públicas. Apuesta, en la mayoría de las ocasiones, por looks y prendas monocromáticas, sencillas y de estilo minimalista, dando prioridad a las joyas y accesorios. En numerosas ocasiones hemos visto a Kate Middleton lucir conjuntos de falda y chaqueta, así como vestidos de corte midi muy estructurados, sencillos y elegantes, como este vestido verde esperanza que Kate Middleton lució para la final de Wimbledon, cuyo toque final residía en las joyas, pues en cuanto al calzado, apostó por unos stilettos beige y un bolso de la misma tonalidad. Por ello, hoy, Kate Middleton, reaparece en su vida pública para acompañar a la familia real británica en 'Trooping the Color', y lo hace con un estilismo que casa a la perfección con su personalidad. Sobria, elegante y muy discreta, Kate Middleton reaparece tras varios meses en la sombra.

Kate Middleton GTRES

