¿Asistirá la Princesa de Gales a Trooping the Colour?

Kate Middleton podría aparecerjunto a la familia real británica en Trooping the Color este fin de semana, según opinan los expertos. La princesa de Gales ha estado ausente de la vida pública durante los últimos seis meses mientras recibe un tratamiento de quimioterapia preventiva contra el cáncer. Middleton fue vista por última vez junto a la familia real el día de Navidad. No asistió a otros eventos posteriores de importancia para los Windsor como las fiestas en el jardín del Palacio de Buckingham o el servicio religioso del Domingo de Pascua.

Ahora, varios expertos en casas reales han afirmado que la princesa podría optar por unirse a Carlos III, la reina Camilla y su esposo, el príncipe de Gales, para ver el desfile anual que homenajea al soberano por su cumpleaños, el próximo 15 de junio. Hablando en Palace Confidential de MailOnline sobre la "gran pregunta" sobre si Kate aparecerá en el balcón de Buckingham o no, la editora real Rebecca English afirma que: "Es interesante que cuando pregunté tanto al Palacio de Kensington como al Palacio de Buckingham esta semana, no he obtenido respuesta". "Si aparece la gente estará encantada de verla, pero de lo contrario no pasaría nada porque nunca se dijo que lo haría", añade.

Roya Nikkhah, editora real del Sunday Times, pareció estar de acuerdo. Ella publicó en X: "¿Estará la princesa de Gales en Trooping the Colour el sábado? Aún no hay noticias del Palacio de Kensington, pero si Kate se siente lo suficientemente bien ese día, creo que querrá estar allí para apoyar a sus hijos y a su familia".

Hablando en su podcast, The Royals, Nikkhah añade que cree que Kate Middleton "estará allí", y dijo: "Creo que verá cómo se siente ese día". "El Palacio de Kensington se ha mantenido muy reservado al respecto. Sabemos que todos hemos tenido mucho cuidado en no especular sobre la princesa y su recuperación. Ella todavía está bajo tratamiento de quimioterapia preventiva".

El príncipe Guillermo y Kate Middleton posan con sus hijos George, Charlotte y Louis / Foto: Twitter Kensington Palace larazon La Razón

"Depende de ella. Un día te sientes bien, un día te sientes menos bien cuando estás recibiendo quimioterapia. Mi sensación es que, si se siente lo suficientemente bien ese día, querrá estar ahí para apoyar a los niños y a su familia", concluye.

Trooping the Colour es uno de los eventos reales más importantes del año y, si la princesa asistiera, los expertos reales predicen que probablemente sería solo para una breve aparición en el balcón. Tampoco indicaría su regreso al deber real. Cuando anunció por primera vez la noticia de su cáncer, se confirmó que solo regresaría a sus compromisos públicos a tiempo completo cuando los médicos le dieran el visto bueno y cuando se sintiera lista para hacerlo. The Telegraph informa que una aparición en Trooping podría ser el evento perfecto de baja presión para la Princesa. Como explicó Nikkhah en el podcast de The Royals : "Si estaba lo suficientemente bien como para estar en Trooping, nadie debería verlo como su regreso".