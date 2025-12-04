Kate Middleton sorprende en Windsor al estrenar la tiara oriental con rubíes que Isabel II solo lució una vez

Kate Middleton volvió a demostrar por qué es uno de los grandes referentes de estilo dentro de la realeza europea. La Princesa de Gales se convirtió en el centro total de la cena de gala celebrada en el castillo de Windsor con motivo de la visita de Estado del presidente alemán Frank-Walter Steinmeier y su esposa, Elke Büdenbender. Una velada solemne, cargada de diplomacia y tradición, que coincidió con el inicio de la temporada navideña en Palacio.

Los Reyes Carlos III y Camila revisaron personalmente los preparativos del banquete, el último del año, que recibió un aire extraordinario gracias a un abeto de siete metros procedente del Windsor Great Park e iluminado con miles de luces. El ambiente no podía ser más majestuoso para la entrada de los Príncipes de Gales, que acapararon toda la atención desde el primer instante.

La tiara oriental con rubíes: una joya del siglo XIX cargada de simbolismo

Kate Middleton sorprendió estrenando por primera vez la tiara oriental con rubíes, una de las piezas más singulares del joyero real. Diseñada en 1853 por el príncipe Alberto para su esposa, la reina Victoria, la tiara fue declarada reliquia de la Corona tras la muerte de la monarca en 1901. Un año más tarde, la reina Alexandra sustituyó los ópalos originales por rubíes, considerados más afortunados y mucho más acordes a los gustos de la época. La favorita de la Reina Madre y que Isabel II llevó en público solo una vez.

La elección de esta pieza no es casual: además de su impresionante diseño, la tiara tiene un claro guiño al país anfitrión. Alberto, su creador, era de origen alemán, un detalle histórico que convierte la decisión de Kate en una lección de diplomacia visual. La Princesa completó el look con los pendientes de diamantes tipo candelabro que pertenecieron a la reina Isabel II y que aportan un brillo ceremonial inconfundible.

El vestido de lentejuelas de Jenny Packham que vuelve a brillar

Para la ocasión, Kate recuperó uno de sus vestidos más espectaculares: un diseño largo de Jenny Packham en un delicado tono azul pálido con reflejos verde esmeralda. El vestido, confeccionado en un tejido de lentejuelas líquidas que generan un efecto de brillo continuo, cuenta con un corte sirena que estiliza la figura, un escote palabra de honor con sutil drapeado y una espalda ligeramente descubierta que aporta frescura dentro de un look de máximo protocolo.

Britain Germany ASSOCIATED PRESS Agencia AP

Una capa fluida del mismo tono, que cae desde los hombros hasta el suelo, añade movimiento y solemnidad sin renunciar a una modernidad muy propia de Kate. La cintura entallada y la caída ligera de la falda completan un conjunto de gran sofisticación, ideal para una noche en la que la realeza británica ha querido enviar un mensaje de tradición, unidad y elegancia.

Un look que consolida a Kate como icono de la realeza

La combinación de una joya histórica, un vestido brillante que ya forma parte de sus apariciones más emblemáticas y las condecoraciones oficiales convirtieron a Kate Middleton en la gran protagonista de la noche. Su capacidad para integrar moda, simbolismo político y elegancia contemporánea le ha situado, una vez más, en el centro de la conversación internacional.