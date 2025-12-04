10 looks de última hora que te van a inspirar para tu maleta del puente de diciembre

Si como esta editora de moda estás a horas de embarcar rumbo a tu próximo destino para disfrutar de unos días de desconexión por el puente de diciembre estoy segura de que ya tendrás el itinerario organizado, mercadillos navideños y demás incluido. ¿Pero, y la maleta? Siempre esperando al último momento para que te llegue la inspiración en clave fashionista…

Pues estás de suerte porque hemos recopilado una guía de estilo que te va a ayudar a resolver justo esa misma pregunta. Y sí, hemos pensado en todo, horas de turisteo paseando por los centros históricos de algunas de las ciudades más antiguas del panorama nacional, cenas románticas bajo las estrellas del norte de Europa, ¿bueno que ya te haces una idea no? Toma nota, porque estos looks de última hora son todo lo que tu maleta necesita.

Cómo construir la maleta perfecta para ir cómoda (y estilosa) este puente de diciembre

Hacer la maleta para una escapada de diciembre tiene su ciencia. No importa si tu plan incluye horas caminando entre puestos de chocolate caliente, una ruta por los miradores más bonitos del país o una cena especial entre luces navideñas: la clave está en combinar prendas versátiles, cálidas y fáciles de mezclar entre sí. Con esa mentalidad viajera y práctica en mente, hemos seleccionado 10 looks de última hora que solucionan la maleta más exprés y te permiten disfrutar del puente sin pensar ni un minuto en qué ponerte.

Look 1

Jersey básico punto liso, de Zara (22,95 euros)

Jersey básico punto liso. Zara

Pantalón cargo pata de gallo, de Zara (35,95 euros)

Pantalón cargo pata de gallo. Zara

Un uniforme fácil y parisino para cualquier plan del puente: un jersey de punto chocolate (calentito y siempre elegante) y un pantalón cargo de pata de gallo que suma tendencia sin perder comodidad. Perfecto para pasear durante horas sin renunciar al estilo.

Look 2

Chaqueta punto cuello efecto pelo, de Zara (35,95 euros)

Chaqueta punto cuello efecto pelo. Zara

Pantalón flare efecto ante tachas, de Zara (29,95 euros)

Pantalón flare efecto ante tachas. Zara

La combinación ideal para una cena improvisada o un plan más especial. La chaqueta de punto con cuello efecto pelo es pura sofisticación, y el pantalón flare de ante con tachuelas aporta ese punto western chic que funciona increíble en diciembre.

Look 3

Vestido terciopelo alamares abertura, de Mango (35,99 euros)

Vestido terciopelo alamares abertura. Mango

El vestido infalible para cualquier plan nocturno del puente: terciopelo suave, corte midi y un toque oriental con alamares que lo hace único. Es elegante sin esfuerzo y tremendamente favorecedor.

Look 4

Vestido entallado fruncido, de Mango (25,99 euros)

Vestido entallado fruncido. Mango

El clásico que nunca falla cuando quieres comodidad pero también silueta. Su fruncido lateral estiliza al instante y su tejido elástico lo convierte en la opción perfecta para cenar, caminar y repetir.

Look 5

Jersey con escote bardot vuelto, de Primark (16 euros)

Jersey con escote bardot vuelto. Primark

Falda midi fluida detalle volantes, de Massimo Dutti (89,95 euros)

Falda midi fluida detalle volantes. Massimo Dutti

Un combo que respira sofisticación: escote Bardot para elevar cualquier look y falda midi fluida con volantes para añadir movimiento y ligereza. Ideal para paseos por mercadillos navideños que acaban en un vino caliente.

Look 6

Camisa cuadros, de Sfera (35,99 euros)

Camisa cuadros. Sfera

Pantalones vaqueros vadou, de Ba&sh (175 euros)

Pantalones vaqueros vadou. ba&sh

La versión más actual del estilo comfy chic: camisa de cuadros con volantes y vaqueros flare con paneles que estilizan la pierna. Un look todoterreno para el día completo, del café matutino al último museo.

Look 7

Cazadora sarga bolsillos, de Stradivarius (25,99 euros)

Cazadora sarga bolsillos. Stradivarius

D92 jeans straight wide, de Stradivarius (27,99 euros)

D92 jeans straight wide. Stradivarius

Perfecto si buscas un look cómodo y con carácter. La cazadora de sarga marrón suma estructura y los wide leg aportan ese aire relajado que funciona con deportivas o botines. Un plan urbano asegurado.

Look 8

Chaleco de punto mezcla de lana, de Parfois (29,99 euros)

Chaleco de punto mezcla de lana. Parfois

Pantalón bombacho de talle alto, de Kiabi (25 euros)

Pantalón bombacho de talle alto. Kiabi

Un look minimalista con mucho interés visual. El chaleco de punto con botones de colores aporta ese detalle inesperado y el pantalón bombacho de talle alto crea una silueta actual y muy favorecedora.

Look 9

Jersey kiwi, de Ecoalf (129,90 euros)

Jersey kiwi. Ecoalf

Falda larga cuadros, de Mango (45,99 euros)

Falda larga cuadros. Mango

El look cálido y british que todas queremos en diciembre. Un jersey sostenible y oversize que abraza y una falda tartán que convierte cualquier paseo invernal en un momento Pinterest.

Look 10

Mono denim largo, de Bershka (39,99 euros)

Mono denim largo. Bershka

Camiseta daphne, de ese o ese (49,90 euros)

Camiseta daphne. ese o ese

Una apuesta segura para viajar ligera: mono denim largo (cómodo, resistente y estiloso) y una camiseta asimétrica de Tencel que aporta el toque tendencia. Perfecto para esos días en los que necesitas un look completo en dos gestos.

Con esta selección de looks estamos seguras de que hasta esos dilemas de última hora se habrán esfumado de tu cabeza y habrán entrado de lleno en tu maleta.