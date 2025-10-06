Laura Simón: “De Saray me he quedado con muchas cosas; hubo un momento en que ya no sabía quién era ella y quién era yo”

La actriz Laura Simón se ha convertido en una de las revelaciones del momento gracias a su papel de Saray en la serie Mar Afuera, una de las apuestas más potentes de Atresmedia para esta temporada. La ficción, ambientada en un centro de menores, está generando conversación y debate por su enfoque humano y social, y el personaje de Laura es uno de los que más ha calado entre el público.

“Estamos con mucha expectación”, reconoce la actriz, que sigue cada capítulo con la misma curiosidad que los espectadores. “Yo no he visto más capítulos que los que están saliendo. Voy a la vez que el público, y por eso cojo los domingos con muchas ganas. Hay escenas de las que ya ni me acordaba, y me sorprendo”. Una manera de vivir el estreno en tiempo real que le permite disfrutar también de las reacciones del público. “Estoy recibiendo mensajes súper cariñosos, está gustando mucho, y estoy muy feliz”, confiesa emocionada.

“Cuando me dijeron que me habían cogido fue toda una sorpresa”

Laura recuerda con una sonrisa cómo recibió la noticia de que había sido elegida para interpretar a Saray: “Fue toda una sorpresa, porque ya había pasado tiempo desde el casting y pensaba que no me habían elegido”. Sin embargo, su interpretación ha terminado por conquistar a los seguidores de la serie y a la crítica, que destacan la naturalidad y la fuerza con la que ha dado vida a su personaje.

Un personaje complejo con el que encontró similitudes personales

Saray es una joven marcada por un pasado difícil y un entorno familiar complicado, que acaba en un centro de menores tras “perder los papeles en un momento dado”. Aun así, como explica la propia Laura, se trata de una chica “muy extrovertida, espontánea y aparentemente feliz”, que intenta sobreponerse a sus heridas emocionales.

“Mi papel es muy complicado, pero hay algo de ella que reconocía en mí misma, y empecé preparando el personaje por ahí, por las similitudes, por las cosas que teníamos en común”, explica. Para construirlo, Laura recurrió a un método muy personal: “Me preparé una lista de música especial, porque ella vibra con una energía mucho más alta que yo. Hacer las cosas sin pensar, sin mucha cabeza”.

“Hubo un momento que ya no sabía distinguir quién era Saray y quién Laura”

La conexión entre actriz y personaje fue tan intensa que llegó un punto en el que ambas se confundían. “De Saray me he quedado con muchas cosas; hubo un momento que ya no sabía distinguir quién era Saray y quién Laura. Estábamos mimetizadas”, confiesa. Esa fusión entre la intérprete y su papel es precisamente una de las claves del éxito de su interpretación: la autenticidad.

Aprendizajes dentro y fuera del rodaje

El rodaje de Mar Afuera ha sido también una experiencia de crecimiento personal y profesional para Laura Simón, que no duda en destacar el ambiente de trabajo: “He aprendido mucho del equipo, de las funciones de cada uno. Y sobre todo, a relativizar, a no tomar las cosas tan en serio”.

Además, valora especialmente la oportunidad de formar parte de una serie con un mensaje tan potente. “Es una serie que no se ha visto mucho en España, no se ha hablado de este tema, y está muy bien jugado. Entra mucha gente a debate con situaciones de la trama”, comenta sobre el impacto social que está generando Mar Afuera.

Saray, una superviviente con corazón

En pantalla, Saray es una superviviente. Ha tenido que convivir con situaciones muy duras desde pequeña, y a pesar de su carácter impulsivo, demuestra una gran inteligencia emocional. “Si algo es Saray, es lista”, afirma Laura. Su personaje no busca relacionarse con la banda de los pajaritos ni involucrarse en problemas, aunque mantiene un vínculo muy especial con Marina, a quien considera “como una hermana, es familia”.

El fenómeno ‘Mar Afuera’

La ficción de Atresmedia se ha convertido en uno de los grandes fenómenos del año por su retrato honesto de la juventud y la marginación social. A través de personajes como Saray, el público descubre realidades poco representadas en la televisión española.

Laura Simón, por su parte, se muestra agradecida y entusiasmada por la acogida del público. “Estoy muy feliz”, repite varias veces durante la conversación, y su sonrisa lo confirma. Mar Afuera le ha dado uno de los papeles más intensos de su carrera… y también una parte de sí misma.