Blanca Llandres copia el vestido más viral de Isabel Díaz Ayuso para su pedida de mano con el hijo de Mariló Montero

La moda española vuelve a demostrar su poder en los grandes momentos personales. Blanca Llandres ha protagonizado una de las noticias más comentadas del fin de semana al celebrar su pedida de mano con Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero, en un evento íntimo en Sevilla rodeados de familiares y flores. Pero si algo ha acaparado miradas en redes, además del emotivo encuentro entre las dos familias, ha sido el look elegido por la futura novia, un vestido de firma española que ya habíamos visto antes… y nada menos que en Isabel Díaz Ayuso.

El vestido que une a Blanca Llandres e Isabel Díaz Ayuso

Para su pedida, Blanca Llandres escogió un diseño de Panambi, una de las firmas andaluzas más admiradas por las celebrities nacionales. El modelo en cuestión, conocido como ‘Anu’, ha sido uno de los grandes éxitos de la marca por su silueta femenina, su versatilidad y su aire artesanal. En color blanco con detalles bordados en tonos tierra y naranja, el vestido combina romanticismo y sofisticación, y es perfecto para eventos de día.

Lo curioso es que este mismo diseño lo lució hace unos meses la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante un viaje institucional a México, donde causó sensación por su estilo relajado y favorecedor. Desde entonces, el vestido de Panambi se convirtió en un icono dentro del armario de las españolas más elegantes, y ahora Blanca le ha dado una segunda vida en un contexto completamente distinto: el de su pedida de mano.

Una pedida llena de simbolismo y elegancia

La cita tuvo lugar en Sevilla, en una casa decorada con flores frescas, velas y tonos neutros. En las imágenes compartidas por la propia Blanca en su perfil de Instagram, se la ve radiante, abrazando a su prometido con una sonrisa cómplice. Para completar el look, optó por sandalias negras de tiras con tacón sensato y joyas minimalistas, una elección discreta que dejaba todo el protagonismo al vestido.

La elección del blanco no fue casual: es un color asociado a la pureza, la ilusión y los nuevos comienzos, y en el caso de Blanca, simboliza el inicio de una nueva etapa junto a Alberto Herrera. Además, el diseño sin mangas y con vuelo midi encajaba a la perfección con la atmósfera familiar y alegre de la celebración.

El vestido de las españolas más elegantes

El modelo ‘Anu’ de Panambi se ha convertido en uno de los más vistos entre las mujeres más influyentes del panorama nacional. Antes de Ayuso y Llandres, también Lourdes Montes lo lució en versión veraniega, confirmando que es una pieza tan versátil que puede adaptarse a distintas edades, estilos y ocasiones.

Díaz Ayuso afirma que la de "México y Madrid es una película que siempre acaba bien" Lourdes Cruz Agencia EFE

El secreto de su éxito está en su patrón impecable, en el trabajo artesanal que caracteriza a—una marca con sello sevillano que ha conquistado a rostros conocidos como María Fernández-Rubíes, Rocío Osorno o Vicky Martín Berrocal— y en su capacidad para realzar la figura sin recurrir a artificios.

Además de la pedida, la pareja aprovechó para anunciar que están esperando su primer hijo en común, una noticia que ha sido recibida con gran cariño tanto por sus seguidores como por el entorno mediático de sus padres. El reencuentro entre Carlos Herrera y Mariló Montero, junto a su hija Rocío Crusset, añadió un componente emocional al día, que no tardó en hacerse viral.

El vestido de Blanca Llandres, más allá de su valor estético, se ha convertido así en símbolo de unión entre generaciones, estilos y momentos vitales. Desde la elegancia política de Ayuso hasta la dulzura de una futura novia sevillana, el diseño de Panambi demuestra que la moda española es capaz de contar historias con cada puntada.

Un look para recordar

Si algo define el estilo de Blanca Llandres es su elegancia natural y su apuesta por firmas nacionales. Su elección no solo resalta el talento de la moda española, sino que también demuestra que un mismo vestido puede brillar en contextos completamente diferentes.

Blanca lo llevó con la serenidad y la ilusión de quien empieza una nueva vida, confirmando que el vestido ‘Anu’ de Panambi no solo es un éxito de ventas, sino también una pieza que guarda algo especial: la capacidad de acompañar a las mujeres en los momentos más importantes de su historia personal.