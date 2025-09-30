Aitana impacta en Barcelona con un lookazo de Carolina Herrera y un selfie viral con el Rey Felipe

La noche de Barcelona brilló con más fuerza gracias a Aitana. La artista catalana fue una de las grandes protagonistas de la gala de los Premios Vanguardia 2025, celebrada en el Palau de Congressos de Catalunya ante más de un millar de invitados y con la presencia del Rey Felipe, que fue el encargado de entregarle el Premio Cultura.

Además del emocionante reconocimiento, la cantante se convirtió en el centro de todas las miradas por su impresionante estilismo de Carolina Herrera, que volvió a confirmar su estatus como auténtico icono de moda.

El Carolina Herrera que convirtió a Aitana en la reina de la gala

Para una noche tan especial, Aitana apostó por un vestido negro de la colección Fall/Winter 2025 de Carolina Herrera, un diseño que parece un dos piezas que combina sofisticación, modernidad y una clara inspiración couture. El vestido se compone de un top off-shoulder de manga larga con un delicado corte en la zona del abdomen y una minifalda con volumen en forma de gran flor, confeccionada en satén negro. Una creación escultórica y elegante que fusiona arte y moda en una sola pieza. Un lookazo de la mano de Alba Melendo, la estilista que también fue la encargada de hacerla brillar en su gira como toda una estrella del pop. Y aunque Aitana no estuvo invitada al desfile de la Plaza Mayor, como si lo fue Sebastián Yatra, han querido hacer un guiño a la diseñadora, no sabemos si buscando que la tenga en su radar.

Aitana completó el outfit con unos stilettos de Christian Louboutin y joyas minimalistas de Tiffany & Co., que pusieron el broche final a un estilismo tan femenino como poderoso. El maquillaje, a cargo de Yves Saint Laurent Beauty, potenció sus facciones con un eyeliner marcado y labios nude, mientras que su melena suelta con flequillo enmarcaba el rostro aportando frescura y naturalidad.

El diseño de Carolina Herrera. Alba Melendo

El selfie más comentado con el Rey Felipe

Uno de los instantes más virales de la noche fue cuando Aitana, tras recibir el galardón, se acercó al Rey Felipe VI para hacerse un selfie que ya arrasa en redes sociales. La propia artista compartió la fotografía en Instagram, acompañada de un mensaje de agradecimiento: “Gracias por este premio, de verdad. Es un honor enorme estar rodeada de tanto talento y sentirme parte de algo tan especial. Por cierto, he conocido al Rey por primera vez, ¡qué majísimo!”.

La Casa Real también publicó la imagen en su perfil oficial, lo que convirtió este gesto en uno de los momentos más mediáticos de la velada.

Un año imparable para Aitana

Este galardón es la guinda de un año lleno de éxitos para Aitana. Tras sus conciertos multitudinarios en el Estadi Olímpic de Barcelona y el Metropolitano de Madrid, y sus recientes nominaciones a los Latin Grammy por su álbum Cuarto Azul, la cantante sigue consolidándose como una de las artistas más influyentes del panorama musical internacional.

Con tan solo 26 años, Aitana no solo conquista escenarios, sino también alfombras rojas y eventos de alto nivel, donde demuestra que cada una de sus apariciones se convierte en un auténtico fenómeno de estilo.

En los Premios Vanguardia 2025, Aitana brilló con fuerza gracias a su talento, su cercanía y, por supuesto, a su elección de moda. Un look de Carolina Herrera que ya forma parte de los estilismos inolvidables del año.