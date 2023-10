El look más casual (y elegante) de Isabel Díaz Ayuso para una tarde de toros es el que nosotras le copiaremos para ir a la oficina en octubre

La Presidenta de la Comunidad de Madrid (y nuestra política preferida, estilísticamente hablando),Isabel Díaz Ayuso, ha despedido septiembre en la Plaza de Toros de Las Ventas para dar el último adiós a El Juli, que salía por la puerta grande y se despedía del toreo. Una ocasión que tampoco quisieron perderse otras celebridades como Victoria Federica, que llegaba directa de la Semana de la Moda de París, ni Juan del Val, tras haber pasado una romántica noche con Nuria Roca (y sulook más versátily en tendencia) en el hotel Four Seasons de Madrid. Isabel Díaz Ayuso, fiel una vez más a su estilo casual, nos ha conquistado con el estilismo que no nos quitaremos para ir a la oficina en otoño (y lo ha completado con un bolsito negro muy taurino).

Isabel Díaz Ayuso ha optado por una blazer vitamina de color rosa con la que ya la habíamos visto durante su entrevista para la Mirada Crítica, la semana pasada, y la ha combinado con un top negro con escote en pico, unos jeans rectos muy favorecedores y unas sandalias de tacón sensato en color maquillaje, que dejaban ver su pedicura roja perfecta, clásica, sofisticada y favorecedora a cualquier edad. Un estilismo ideal con el que la Presidenta se ha mantenido en su zona de confort y ha vuelto a inspirarnos y recordarnos que no tiene rival a la hora de vestir, aunque nosotras hemos echado de menos en este look el icónico chaleco sastre que la lleva acompañando todo el año y esperamos verla muy pronto con él.

Isabel Díaz Ayuso GTRES

Un estilismo muy casual, el de Isabel Díaz Ayuso, que no dudaremos en copiar para ir a la oficina porque, como ya sabes, un armario de básicos te ayudará a crear los looks más elegantes y versátiles.