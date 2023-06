Pablo Urdangarin habla como nunca sobre su padre, su futuro y su novia Johanna

Pablo Urdangarin ha sorprendido este fin de semana concediendo una extensa entrevista donde ha hablado sobre su incorporación en el Fraikin Granollers para la próxima temporada, sobre sus planes de futuro y sobre su relación con su padre, del que asegura que ha “aprendido mucho”, no solo como jugador de balonmano, sino de su mentalidad en el terreno de juego: “De querer ser el mejor, de seguir trabajando cada día y, por ejemplo, de cómo gestionar el volver a jugar después de una lesión, que es algo muy difícil”.

Aunque no llegó a ver a Iñaki Urdangarin como jugador, puesto que se retiró meses antes de que él naciese, el hijo de la infanta Cristina ha destacado en su conversación con la Agencia EFE que su padre le enseñó partidos que había disputado en el pasado: “Yo por mi cuenta también los he ido buscando y van apareciendo, se me hace un poco raro verle jugar, pero me encanta”. Además, deja claro que él no comenzó a jugar por la influencia de su padre, sino que es un deporte que ha disfrutado desde pequeño y siempre ha estado presente en su vida. “Estoy intentando dedicarme a lo que me gusta”, recalca.

Iñaki Urdangarín se reencuentra con su hijo Pablo en el 50 aniversario del handbol a 05 de Marzo de 2022 en Barcelona (España). 05 MARZO 2022 David Oller / Europa Press 05/03/2022 David Oller Europa Press

Tras su paso por el Barça, ahora, indica “viene un capítulo muy importante” de su vida, que es empezar con el Granollers. “Tengo muchas ganas de darlo todo”, explica, aunque reconoce que siempre estará en el punto de mira. “Sé que la gente va a compararme con lo bueno que era mi padre, pero yo prefiero pensar en lo mío, mejorar como jugador y ver hasta dónde puedo llegar. No me gusta que la gente me compare, pero entiendo que se haga”.

Además, se ha pronunciado sobre una de las ventajas de su nuevo club: “Tengo la suerte de que el año que viene me voy a quedar en Barcelona, cerca de mi gente, y estaré más a gusto, pero no descarto (en el futuro) irme fuera, ya se verá”. En la actualidad, Pablo está estudiando ‘Sport Management’, “una especie de administración de empresas, pero relacionado con el deporte” y su primer objetivo es acabar la universidad. Después, “seguir disfrutando del balonmano hasta que pueda”. “Tengo la cabeza para llegar donde quiero llegar”, destaca.

Pablo Urdangarin en un partido de balonmano Lorena Sopêna Europa Press

En cuanto a su vida personal, el hijo de la infanta Cristina ha indicado que es poco activo en las redes sociales puesto que prefiere guardar su vida privada para sí mismo: “Sigo a la gente que me interesa, a mis amigos, a mi familia, pero no soy de los que muestra su vida privada”. Además, ha revelado cómo es su día a día: “Juego a baloncesto, a pádel, me gusta hacer planes con mi novia [Johanna Zott] y su familia, un poco de todo… Tengo primos en Barcelona, hago cosas con ellos, para sentirme más en familia”. En cuanto al resto de sus aficiones, asegura que es “más de ver pelis y de series” que de leer. “Vi hace poco una serie en Netflix, ‘Night Agent’, y de pelis veo bastante, soy un aficionado”, ha señalado.