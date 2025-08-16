Rocío Osorno es toda la inspiración que necesitamos para la Feria de Málaga con estos looks de lunares de Zara

La Feria de Málaga acaba de arrancar, y como cada año, el estampado de lunares se convierte en protagonista indiscutible. Entre volantes, trajes de flamenca y outfits de aire festivo, los lunares siempre encuentran la forma de reinventarse. Y si hay alguien que sabe cómo adaptarlos a la moda actual es Rocío Osorno, que ha compartido en sus redes sociales varios looks de Zara que son pura inspiración para vivir la feria con estilo.

Los lunares, el estampado que nunca pasa de moda

Desde hace décadas, los lunares forman parte del ADN de la moda española. Están asociados a las ferias, al flamenco y al espíritu alegre del sur, pero lo cierto es que esta temporada han saltado de las pasarelas al street style, adaptándose a todo tipo de prendas: monos, vestidos midi y tops versátiles que se pueden llevar tanto en un evento como en un plan más informal.

Rocío Osorno ha sabido reinterpretar esta tendencia apostando por looks de Zara que, además de asequibles, son tremendamente favorecedores. Con ellos demuestra que se puede rendir homenaje a la tradición de la Feria de Málaga sin necesidad de recurrir a un traje de flamenca completo, logrando un estilo más ligero, cómodo y actual.

Un mono halter de lunares para deslumbrar de noche

Entre sus elecciones destaca el mono halter blanco con lunares negros, una de las prendas más buscadas en Zara este verano. Con escote profundo en pico, detalle de cinturón lateral con hebilla dorada y pierna ancha, esta prenda estiliza la figura y aporta un aire sofisticado ideal para las noches de feria. Su precio es de 39,95 euros, lo que lo convierte en una opción muy competitiva para quienes quieren un look de impacto sin gastar demasiado.

Mono halter. Zara

Vestido midi con cinturón: la elegancia más versátil

Otra de las propuestas de Rocío es el vestido midi halter en tono camel con lunares marrones, ajustado en la cintura con un cinturón oscuro que marca la silueta. De caída fluida y movimiento ligero, este vestido (45,95 euros) es perfecto para el día, ya sea en una comida en la feria o en una tarde de paseo entre casetas. Su diseño atemporal hace que también pueda usarse en cualquier otro evento estival, incluso en una boda de día con los accesorios adecuados.

Vestido midi. Zara

Top halter de lunares: la opción más versátil

Para quienes buscan un look más relajado, Rocío propone el top halter marrón con lunares claros, que se puede combinar con pantalones blancos, como ella ha mostrado, o incluso con una falda midi para un aire más femenino. Con un precio de 27,95 euros, es la prenda más versátil de la colección y la que mejor encaja en un armario de verano para múltiples ocasiones.

Top halter. Zara

La feria con estilo y comodidad

Lo que demuestran estos looks es que la moda flamenca puede adaptarse a los tiempos actuales con propuestas más sencillas, cómodas y fáciles de llevar. Rocío Osorno, con su estilo inconfundible, ha logrado que los lunares vuelvan a ser tendencia más allá del traje tradicional, acercándolos a un público joven y moderno que quiere disfrutar de la feria sin perder frescura.

Con sus propuestas de Zara, la influencer confirma que no hace falta gastar una fortuna para brillar en la Feria de Málaga: basta con elegir bien las prendas, apostar por el estampado más icónico del sur y añadir complementos que aporten personalidad. Este agosto, los lunares vuelven a ser los reyes, y con la inspiración de Rocío Osorno tenemos la guía perfecta para vestir con estilo en la feria más alegre del verano.