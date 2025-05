Lunares y transparencias: el look de Melody para descubrir en qué posición actuará en la final de Eurovisión 2025

Melody sigue sirviendo looks de diva andaluza en Basilea, y esta vez lo ha hecho antes de arrasar con su actuación en la primera semifinal de Eurovisión. Tras el último ensayo general de la Semifinal de Eurovisión 2025, se ha celebrado el tradicional sorteo para determinar en qué mitad de la final actuará cada país. España, representada por Melody con su potente tema "Esa Diva", cantará en la final del sábado 17 de mayo, y su posición será durante la primera mitad de la gala. Y además de fijarnos en su cara de póquer, nos hemos fijado en su look.

La cuenta atrás ha terminado y Eurovisión 2025 ya ha dado el pistoletazo de salida en Basilea. El domingo veíamos ya a Melody en la alfombra turquesa la encargada de inaugurar la semana grande del festival con un vestido de diseñador español. Un diseño asimétrico muy particular, donde ha apostado por la moda española, ya que lo firmaba Rafael Urquizar. Con la parte superior en color dorado metálico, ajustado y brillante, que cubre el cuello, el hombro derecho y el brazo derecho, a modo de body o top de manga larga. Este detalle aporta un toque futurista y elegante. Y la falda en color negro, de tela lisa y ceñida al cuerpo. Un look de diva total.

El look de Melody para descubrir que actuará en la primera mitad de la final

Lunares, transparencias, y capa. Todo lo que una diva andaluza puede pedirle a un look. Y así es como hemos visto a Melody antes de su actuación en la primera semifinal de Eurovisión, para descubrir que le toca actuar en la primera mitad de la final de Eurovisión 2025. De nuevo España ha tenido la misma mala suerte, y no sabemos si la cara de póquer de Melody es por eso, o por su poco dominio del inglés. Pero sin duda el look ha sido de lo más diva, y andaluza, como lleva haciendo toda la semana.

El look de Melody para Eurovisión al descubierto

Como había avanzado RTVE, Melody luciría conjunto exclusivo y realizado a medida está firmado por el diseñador alicantino Gustavo Adolfo Tari, pero por fin lo hemos podido ver. Un creativo reconocido especialmente en el sector del espectáculo, el teatro y las grandes producciones, que, más allá de llevar sus creaciones al Gran Teatro Liceo, ha vestido a artistas de la talla de Shakira, Rosalía, Tini, Nathy Peluso, Bad Gyal o Karol G.

"El vestuario con el que Melody deslumbra en Eurovisión 2025 lleva la firma del diseñador Gustavo Adolfo Tarí. Se trata de una propuesta pensada para potenciar su imagen de diva contemporánea sobre el gran escenario europeo. Una de las piezas clave es un body de pedrería espectacular, con más de 15.000 cristales, con flecos, brillos y un intenso protagonismo del color plata". “Está lleno de artesanía, que es mi fuerte. Se ha hecho en dos semanas, desde que empezamos a confeccionar. Calculo unas jornadas de 14 horas durante 14 días, es decir, unas 196 horas de trabajo. Y en algunos momentos fuimos hasta cinco personas trabajando al mismo tiempo”, ha explicado Gustavo Adolfo Tari en una entrevista ofrecida a ‘El Español’.