Melody, con la fuerza de un huracán sobre el escenario de Basilea en la primera semifinal de Eurovisión 2025

Melody ha superado todas las expectativas sobre el escenario de Basilea (Suiza) durante la primera semifinal de Eurovisión 2025, y es que nuestra representante "ha arrasado con la fuerza de un huracán". Mostrándose como una auténtica 'Diva', la opinión de los eurofans no se ha hecho de esperar, y es que muchos consideran que se ha superado a si misma.

Primeras reacciones a la actuación de Melody en Eurovisión 2025

De hecho, los propios comentaristas de RTVE se han mostrado impactados y han felicitado a la delegación española por su impresionante trabajo. "Impresionante", "Espectacular", han comentado. "Ha arrasado como un huracán", han destacado haciendo referencia a la propia letra de la canción. Mientras que en redes sociales como X, los espectadores también han dejado clara su opinión sobre la esperadísima actuación en esta primera semifinal.

"Ha arrasado con la fuerza de un huracán"

"Es que me la suda tanto lo que digáis, MELODY y su actuación SE COME a muchos de los países de este año. Pero como siempre somos expertos en inflavalorar lo nuestro. HA ESTADO INCREÍBLE Y ME HA ENCANTADO", puede leerse. "Sirvió drama, teatralidad, voz, pasarela, outfits 10/10", prosiguen los comentarios positivos. Además, han destacado el "momento épico" en el que la cantante hace un agudo de nada menos que 57 segundos.

Cabe recordar que al formar parte del conocido como 'Big Five' o 'Los cinco grandes', Melody pasa directamente a la final, por lo que su presencia en escena ha sido tan solo una muestra de lo que nos espera el próximo sábado. España, junto con Alemania, España, Francia, Italia y Reino Unido, son los principales contribuyentes financieros a la UER y no tienen que someterse a una votación para ver si pueden pasar o no a la gran final de Eurovisión 2025.