De Manuela Villena a Nieves Álvarez, dos diseños de firmas españolas con los que se han convertido en las mejores invitadas en Sevilla

Manuela Villena y Nieves Álvarez han deslumbrado como las mejores invitadas en la boda de Julia Bolaños. Dos vestidos coordinados, elegantísimos y de colores de efecto 'buena cara' al instante. Este fin de semana hemos estado de celebración en distintas localidades, como en Toledo con el enlace de Lucía Entrecanales o en Carmona (Sevilla) con dicha ceremonia donde ha relucido los rostros emocionados, los vítores de los asistentes y mucha, mucha y mucha moda.

La boda de Julia Bolaños y José María Ramírez-Cárdenas y Cabello de los Cobos ha estado acompañada de más de 300 invitados, entre ellos de la élite empresarial, así como las personalidades de la jet set. Momentos antes de ver a aparecer a la hija de Luis Bolaños, propietario de Iberhanse-NaturGreen, han llegado los asistentes como Juanma Moreno Bonilla, presidente de la Junta de Andalucía, con Manuela Villena o la modelo Nieves Álvarez. Ambas han reflejado la máxima sofisticación y la sabiduría en la moda con dos looks de firma españolas que nuestra sección Lifestyle de La Razón tiene todos los detalles.

El look de invitada de Manuela Villena con vestido de encaje de Nicolás Montenegro

Aunque nos hayamos instalado en otoño, Manuela Villena defiende que los colores vibrantes y las combinaciones llamativas siguen siendo tendencia. Hablamos de un diseño del creador andaluz Nicolás Montenegro, uno de los referentes de la moda española que ha entrado en el armario de personalidades de gran calibre como Tana Rivera, Carmen Lomana o Sofía Palazuelo. Ahora, ha vestido a la politóloga tras haberlo hecho en varias ocasiones para un motivo de lo más especial. Esta vez, le hemos visto con un vestido largo de escote palabra de honor que destaca por un trabajo minucioso de encajes en rojo con el bajo rematado con esta blonda. Para dar un plus de color, ha añadido un fular en fucsia con el revés en rojo, también, sandalias de tacón metalizadas y bolso de mano de animal print.

Look de invitada de Manuela Villena. Gtres

En cuanto a términos beauty, ha optado por desenfadar el estilismo de invitada con un recogido alto con mechones sueltos, que nos ha permitido ver los pendientes largos de Suma Cruz, la firma de Susana Cruz. Asimismo, ha optado por un look de maquillaje luminoso con énfasis en los ojos con sombras a tono y eye-liner y labios carmesí.

Nieves Álvarez con diseño en rosa de Isabel Sanchís

Por su parte, Nieves Álvarez ha vuelto a confiar en Isabel Sanchís para envolverse en un maravilloso vestido de ensueño. Lo cierto es que se trata de una firma española a la que acude en una infinidad de ocasiones con diseños que prometen ser una de las mejores invitadas. Esta vez, se trata de un vestido en rosa Barbie que cuenta con un gran listado de detalles que favorecen la silueta y endulzan a la modelo. De escote abierto donde nace un volante que sigue en uno de los laterales del cuerpo, otorgando un volumen y movimiento elegante, que le sigue una falda de corte recto. Lo ha combinado con bolso de mano en blanco de Bvlgari, zapatos de tacón en fucsia de Manolo Blahnik y joyas discretas para completar el look.

Look de invitada de Nieves Álvarez. Gtres

También, como Manuela Villena, ha confiado de un recogido desenfadado para que el vestido sea el mayor protagonista y con un look de maquillaje glow en tonos nude y rosados.