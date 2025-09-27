Los detalles del look nupcial de volantes de Lucía Entrecanales en su casamiento con Laszlo Bene en Toledo

Nueva boda a la vista este fin de semana. Este sábado a las 13.00 horas, aproximadamente, ha tenido lugar el enlace matrimonial entre Lucía Entrecanales y Laszlo Bene en Toledo. Emoción, invitados de la aristocracia y mucha, mucha y mucha moda. Entre los 'sí quiero' más esperados de estas semanas se ha encontrado el de la hija del vicepresidente de Acciona y sobrina del CEO del Ibex 35, quien ha deslumbrado en uno de los templos religiosos más conocidos de la ciudad, como es la iglesia del Hospital de Taver.

Estos días comparte fecha con otras, como la boda de Andrea García con Jaime Martínez-Bordiú o Selena Gomez y Benny Blanco.Tras varios años de noviazgo, Lucía Entrecanales y Laszlo Bene han pasado por el altar con rostros emocionados y delante de cientos de invitados, entre ellos Sassa de Osma. A punto de entrar en el templo religioso (donde también se han casado otras personalidades como Amelia Bono y Manuel Martos), sobre una alfombra beige hemos descubierto el vestido de novia de Lucía Entrecanales, un resultado de la fusión de lo romántico con lo clásico.

Un vestido de novia de volantes al estilo romántico

Lucía Entrecanales se ha convertido en una de las novias más románticas de este fin de semana. Le hemos visto con un vestido de novia de tirantes repleto de volantes escalonados y en capas de tul que aporta un aire relajado, así como un movimiento absoluto al estilismo. Vaporoso y etéreo que contrarresta con el velo bordado a mano de flores que cubre desde la cabeza hasta los hombros y gran parte del escote sujetado por un broche plateado.

Boda de Lucía Entrecanales y Laszlo Bene en Toledo. Gtres

Ha jugado con la contemporaneidad o la modernidad de la estética del atuendo, siguiendo el menos es más junto con el toque tradicional, como también hace en el día a día con sus looks. Ha escogido un ramo de flores silvestres en tonos suaves, como los rosas o los malvas.

Boda de Lucía Entrecanales y Laszlo Bene en Toledo. Gtres

Una 'bridal' moderna con zapatos de tacón sensato metalizados

En cuanto a accesorios, ha apostado por un choque de perlas, así como de unos por unos pendientes de botón sofisticados, delicados y sutiles. Ahora bien, en vez de confiar por unas sandalias de tacón convencionales que solemos ver a las novias, ha sido toda una sensata y original con unos zapatos de tacón sensato de punta redonda en metalizado de la firma de lujo Gucci. Ha deslumbrado con un clean look de moño bajo para acentuar ese carácter sofisticado, que ha conseguido realzar sus facciones. Con ello, también un maquillaje natural y de efecto luminoso con un claro énfasis en las cejas laminadas y unos labios rosados.

Boda de Lucía Entrecanales y Laszlo Bene en Toledo. Gtres

Tras la ceremonia, tanto los novios como los invitados se han desplazado a la finca Estiviel donde han seguido con el banquete y posteriormente la fiesta. Sin ninguna duda, Lucía Entrecanales se ha posicionado en una de las bridals con mejor estilo de este fin de semana.