Mar Flores y el conjunto pijamero de Primark que es un acierto absoluto para mujeres +50

Mar Flores ha vuelto a demostrar que el estilo no entiende de edad ni de normas, y que las tendencias pueden adaptarse perfectamente a cada momento vital. En una de sus últimas publicaciones en redes sociales, la empresaria y modelo ha compartido un look que ha conquistado a sus seguidores: un conjunto pijamero de Primark que, además de ser cómodo, es tremendamente favorecedor para las mujeres de más de 50 años.

La pieza estrella es un dos piezas de camisa y short con estampado tropical que, lejos de ser plano o aburrido, combina rayas verticales en tonos claros con vibrantes ilustraciones de aves exóticas y flores en colores vivos como el rosa, el naranja y el verde. Un estampado fresco y alegre que transmite verano y energía, y que resulta ideal para dar un toque diferente al armario estival.

El secreto de su éxito: comodidad y estilo a partes iguales

Este conjunto pijamero es una prueba de que la moda puede ser funcional sin perder glamour. La camisa, de corte relajado, se lleva abierta para dejar entrever un bikini verde, aportando un aire desenfadado y muy playero. Los pantalones cortos, con cintura elástica y cordón ajustable, resultan perfectos para esos días en los que buscamos comodidad pero no queremos renunciar al estilo.

La elección de un estampado tropical sobre fondo claro no es casual. Las rayas verticales estilizan la figura, mientras que los detalles de color cerca de la cadera y el torso crean un efecto visual que realza la silueta. Además, este tipo de estampados tienen un efecto rejuvenecedor, aportando frescura y luminosidad al rostro y a la piel.

Un look que favorece a las mujeres +50

Para las mujeres de más de 50 años, este tipo de conjuntos son una excelente opción por varias razones. En primer lugar, el corte amplio y fluido de la camisa y el short disimula y estiliza sin ceñir, lo que aporta confort durante todo el día. En segundo lugar, su versatilidad: se puede llevar como outfit playero, como look relajado para un paseo junto al mar o incluso como conjunto de viaje durante las vacaciones.

Mar Flores. Instagram @marflores_mar

Panamá, que aporta un toque sofisticado y protege del sol, y unas gafas de sol de diseño, demostrando que los accesorios adecuados pueden elevar cualquier conjunto. La combinación de prendas asequibles con complementos más exclusivos es uno de sus trucos de estilo más recurrentes y efectivos.

Cómo llevarlo en tu día a día

Aunque en la imagen lo vemos como look de playa, este conjunto pijamero puede transformarse fácilmente para otras ocasiones. Combinado con sandalias planas y un bolso de rafia, es ideal para un brunch o una comida al aire libre. Si se quiere un aire más urbano, basta con sustituir el bikini por una camiseta básica y añadir unas zapatillas blancas.

El look de Mar Flores. Instagram @marflores_mar

En definitiva, el conjunto pijamero de Primark que ha elegido Mar Flores es la prueba de que la moda veraniega puede ser cómoda, asequible, alegre y, sobre todo, muy favorecedora para mujeres +50. Una propuesta que invita a disfrutar del verano con estilo y sin complicaciones, y que demuestra que el buen gusto no entiende de edades.