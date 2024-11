De María Patiño con chaqueta de Zara a Belén Esteban, los looks de la presentación del libro de Lydia Lozano

Noche especial para Lydia Lozano, y como todos los momentos especiales para ella, no podía acabar sin lágrimas, pero en este caso de emoción. Lydia Lozano, ‘La venganza de la llorona’, unas memorias en las que repasa sus casi 45 años de trayectoria en la prensa del corazón, y en esta presentación no han querido faltars us compañeros y amigos para apoyarla. Entre las que han arropado a Lydia Lozano en este photocall tan especial, han estado María Patiño, Belén Esteban y Gema López, que han posado con su compañera y nos han enseñado sus looks. Y sobre todo nosotras nos hemos fijado en la chaqueta roja con flo de María Patiño de nueva colección de Zara que ya teníamos fichada.

Por su parte, Belén Esteban tras convertirse en la gran protagonista de Los40 Music Awards en Barcelona, ha lucido un conjunto denim muy tendencia con una chaqueta con tachuelas. Y María Patiño una chaqueta de punto roja con flor de nueva colección de Zara.

Belén y María. Gtres

La gran protagonista de la noche, Lydia Lozano ha optado por un look muy rockero con biker de piel con una manga amarilla y otra a cuadros dameros. Pero sobre todo ha llamado la atención por su 'look beauty' con una maxy coleta postiza.

Lydia Lozano. Gtres

Gema López ha querido dejar claro que sigue las tendencias del otoño 2024 con una chaqueta de estampado de leopardo.

Lydia y Gema. Gtres

Todas ellas con estilismos muy cañeros, siguiendo las tendencias y perfectos a cualquier edad.