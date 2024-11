Lydia Lozano cuenta de qué programa la despidieron por culpa de Isabel Pantoja: "Dijo que no quería verme"

Lydia Lozano es una de las periodistas más conocidas en España. Lleva años ligada a la pequeña pantalla y se ha convertido en una eminencia en lo que a crónica social se refiere. Acumula incontables horas de plató en su trayectoria, una cifra que seguirá creciendo en los años venideros, puesto que no tiene intención alguna de retirarse.

Uno de sus primeros trabajos en televisión fue como colaboradora de “Tómbola”, el recordado y gamberro programa de corazón del extinto Canal 9 por el que pasaron rostros muy relevantes del couché de entonces. Allí se hizo un nombre entre los grandes, pero vio interrumpida su aventura en el prime time autonómico a raíz de una poderosa enemistad. Isabel Pantoja, que por aquel entonces movía a su antojo hilos muy poderosos, hizo saber a uno de los jefazos de la autonomía que no le hacía ninguna gracia que la canaria formara parte del plantel de tertulianos, y poco después, Lozano se fue a la calle.

“Yo trabajaba con Agustín Bravo cuando ella llamó al programa y dijo eso de ‘estoy harta de la familia Rivera'. Yo trabajaba en ‘Tómbola’ y ella llamó al mandamás de la presidencia de Andalucía y le dijo que no quería verme, y me tuve que ir a mi casa. Y es el único trabajo que me han echado”, relata la propia Lydia Lozano en el homenaje que Alejandra Grepi y César Heinrich organizaron este domingo en Chueca en memoria de Carlos Ferrando, fallecido el pasado agosto.

Lydia Lozano 'Mañaneros'

Por fortuna para la periodista, ese injusto despido no truncó su carrera televisiva y a día de hoy puede presumir de una trayectoria exitosa al frente de las cámaras. De hecho, ahora es Lozano la que se regodea de las desgracias que últimamente han sacudido a Isabel Pantoja, totalmente distanciada de sus propios hijos y sin más seres queridos a su alrededor que su hermano Agustín. “¿De qué vale el poder cuando es una mujer tan triste? Hija, si tienes poder y dinero, disfrútalo, pero no te hablas con tus hijos, no ves a los nietos, estás encerrada con tu hermano, que no lo soportas…”, comenta la colaboradora de “Ni que fuéramos Shhh”.

Además, Lozano lanza un balón y cuestiona que la fidelidad de Pantoja a su hermano Agustín obedezca al amor fraternal, sino que sugiere que detrás se esconde otro interés oculto del que, de momento, no se puede decir nada: “Ay, Dios mío, ¿por qué está con el hermano? Si pudiéramos hablar…”. ¡Qué hable! Lo estamos deseando.