María Patiño, ante las nuevas denuncias de Íñigo Errejón: "Me he quedado impactada"

Pablo Montesinos ha desvelado en "Ni que fuéramos Shh" que se ha aplazado al 12 de noviembre la declaración de Elisa Mouliaá por el "caso Errejón" prevista para mañana. Tal y como ha explicado el periodista, ha sido la abogada de la actriz la que ha pedido que se retrase porque necesita "más tiempo" para preparar la causa tras sumarse más mujeres para denunciar contra el expolítico de Sumar.

En total, serían 16 mujeres las que estarían planteándose tomar acciones legales con Errejón, 15 más la denuncia de Mouliaá. Según asegura la actriz al medio "Artículo 14", medio en el que trabaja Pablo Montesinos, algunas de ellas son "bastantes las violaciones" relatadas por las víctimas y "está siendo una locura organizarse".

María Patiño en "Ni que fuéramos Shh" Ten

Ante esta información, María Patiño se ha mostrado de lo más conmocionado en "Ni que fuéramos Shh". "Yo me he quedado impactada más allá del número de víctimas en que se enfrente a situaciones tan graves como violación, y has hablado de violaciones en plural", ha expresado la presentadora.

"Yo no estoy especializada en este tipo de temas pero a mí, me llama la atención que, en el momento que el juez tenga en sus manos las acusaciones de las víctimas, entre las, que según nos ha informado "Artículo 14", existen delitos de violación, me extraña muchísimo que a este señor no lo llamen mucho antes y no se tomen medidas. Estamos hablando de un delito", ha añadido María Patiño sobre el asunto. "Medidas cautelares se van a tomar con total seguridad de aislamiento, de alejamiento, con las víctimas, con total seguridad. Es un juez muy estricto, muy serio y muy duro. No lo tiene fácil Errejón", ha desvelado Kiko Matamoros.