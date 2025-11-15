Solo Violeta Mangriñán podría convertir una chaqueta acolchada en la última obsesión fashion

Violeta Mangriñán lo ha vuelto a hacer. La influencer y empresaria valenciana es una de esas mujeres con unos dotes estilísticos al alcance de pocas. Y es que sí, Violeta suele conseguir poner en el radar fashionista prendas y accesorios que por sí solas no contaríamos con ellas, pero que al verlas en ella se convierten en obsesión directa al armario. Pues eso es justo lo que nos ha pasado al ver uno de sus looks de esta semana por la capital madrileña.

El protagonista absoluto de este estilismo es una chaqueta acolchada que, en otras manos, podría pasar desapercibida, pero que, en su caso, se convierte en una pieza clave. Y es que el estilo de Violeta tiene esa capacidad de transformar prendas funcionales en auténticos objetos de deseo, una habilidad reservada a muy pocas y que la ha posicionado como una de las insiders más influyentes del momento.

Las chaquetas acolchadas: cuando la funcionalidad se convierte en moda

Hace años, las chaquetas acolchadas eran ese básico de fondo de armario al que recurríamos por pura necesidad climática. Sin embargo, las últimas temporadas han demostrado que esta prenda puede —y debe— trascender la simple función de abrigar. Las "insiders" de moda han tomado los plumíferos y las chaquetas acolchadas y los han elevado a la categoría de pieza estrella, combinándolos con jeans singulares, vestidos midi, minifaldas metalizadas o "total looks" monocromáticos.

La razón es sencilla: nos encontramos en un momento donde la moda abraza lo práctico sin renunciar a lo estético. El volumen, los tejidos técnicos, los acabados brillantes o mate, los patrones tipo corsé y las siluetas cropped han cambiado por completo la percepción de esta prenda. El resultado es un híbrido perfecto entre funcionalidad y estilo que se ha colado en armarios de Nueva York a Copenhague… y ahora también en el de Violeta Mangriñán.

Chaqueta corsé acolchada. Desigual

Este otoño-invierno, el acolchado vuelve con más intención que nunca: más arquitectónico, más estilizado y más presente en versiones que buscan marcar cintura, definir hombros o estructurar la silueta. Y ahí es donde entra en juego la chaqueta que ha lucido Violeta.

Así lleva Violeta la prenda de abrigo más estilosa y funcional del invierno

La pieza central del look es la chaqueta corsé acolchada de Desigual en tono cereza, un diseño que mezcla estética deportiva con un patrón muy femenino. El detalle del efecto corsé en la zona del abdomen —que define y estiliza— convierte esta prenda en algo totalmente diferente al clásico plumífero. El cuello alzado, la combinación de texturas y el volumen controlado en mangas y pecho hacen que esta chaqueta tenga identidad propia y que, además, favorezca muchísimo.

Violeta la ha combinado con unos pantalones denim oscuro de acabado ligeramente moteado y unas zapatillas negras de suela track, el calzado estrella de las millennials y gen Z que apuestan por la comodidad sin perder un ápice de estilo. El bolso a tono con los jeans, completa un look funcional, urbano y con ese punto moderno que ella maneja tan bien.

El resultado es un estilismo equilibrado, cómodo, perfecto para un día de recados o una tarde por la ciudad, y que confirma una vez más que cuando Violeta se pone una prenda, automáticamente sube de nivel en el termómetro fashionista.