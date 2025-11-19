Carmen Lomana borda el 'dress code' y la Baronesa Thyssen lo rompe: así se acierta (y se falla) en una noche de esmoquin

Los Premios Mujer Hoy celebraron ayer su 16ª edición en Madrid, reuniendo a decenas de rostros conocidos en una noche dedicada al talento femenino y a la cultura. Sobre la alfombra negra, el dress code estaba claro: blanco y negro estilo ‘smoking’, un clásico infalible que marca la diferencia entre acertar y perderse en una gala tan formal. Y entre todas las invitadas, dos nombres destacaron por motivos opuestos: Carmen Lomana, impecable y elegante; y Carmen Cervera, la Baronesa Thyssen, que optó por una interpretación mucho más libre del código establecido.

Carmen Lomana: lección magistral de cómo se cumple un dress code (y se brilla)

Carmen Lomana volvió a demostrar por qué es una de las mujeres mejor vestidas de España. Para la ocasión confió en un diseño blanco y negro de Baro Lucas, con quien posó en el photocall, en un gesto que confirma su estrecha relación con la moda española.

Carmen Lomana y Baro Lucas. Gtres

El vestido, de línea larga y estilizada, recupera la esencia del clásico ‘smoking’ reinterpretado en clave femenina: negro como base, blanco como contraste estratégico y un drapeado central que estiliza, define cintura y aporta dinamismo. Un patrón impecable que juega con la simetría y la sobriedad sin renunciar al movimiento.

La caída del tejido alarga la figura, el escote en V suma sofisticación y el uso del blanco en el centro crea un efecto óptico favorecedor que convierte el look en un ejemplo perfecto de elegancia moderna. Los complementos —unas joyas discretas y un mini bolso negro estructurado— siguen la misma línea: precisión, coherencia y equilibrio. Así es como se acierta en un dress code: adaptarlo sin romperlo, y dominarlo sin estridencias.

La Baronesa Thyssen: cuando ignorar el código pasa factura

En el extremo contrario se situó Carmen Cervera, la Baronesa Thyssen, que deslumbró por presencia pero no por coherencia estilística con el dress code. Mientras la gala pedía blanco y negro, la baronesa eligió un vestido satinado negro acompañado de aplicaciones florales en rosa, rojo y gris, además de un chal transparente, un conjunto que no encajaba con la temática estética de la noche.

Carmen Cervera. Gtres

Aunque el diseño tenía personalidad, volumen y color, la elección rompía con la uniformidad visual buscada para la alfombra. En un evento donde el blanco y negro se convierte en el hilo conductor de la elegancia, los tonos vibrantes —por muy icónicos que sean en su estilo— generan una sensación de desconexión con el resto de invitados.

No se trata de que el look sea desacertado en sí mismo, sino de que no respondía al código marcado, y en las grandes galas, respetar estos detalles marca la diferencia entre un gran look y un look fuera de contexto.

Aciertos, errores y una conclusión clara

La noche de los Premios Mujer Hoy dejó una lección evidente: cuando el dress code exige blanco y negro, no hay término medio.Carmen Lomana lo interpretó con maestría, elevando el ‘smoking’ femenino a su versión más elegante. La Baronesa Thyssen, en cambio, apostó por una línea más libre que, aunque personal, la alejó del nivel de precisión estética que pedía la gala.

En moda, acertar no siempre es cuestión de riesgo, sino de entender el lenguaje de cada evento. Y anoche, Carmen Lomana fue su mejor traductora.