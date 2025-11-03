María Pombo nos devuelve a la infancia con el peto vaquero que convierte en su uniforme premamá para viajar cómoda (y con estilo)

Los looks de aeropuerto se han convertido en una pasarela más, y si hay alguien que siempre consigue que lo aparentemente sencillo se vuelva viral, esa es María Pombo. La influencer vuelve a demostrar que estilo y comodidad pueden ir de la mano durante el embarazo con un look premamáque nos traslada directamente a nuestra infancia: un peto vaquero básico, de silueta recta y estética relajada.

El peto vaquero, ese clásico infalible que casi todas llevábamos de pequeñas, regresa en clave adulta y se posiciona como la prenda estrella para las futuras mamás. ¿La razón? Su practicidad, su versatilidad y, por supuesto, su capacidad para mantener una estética casual moderna. En esta ocasión, la creadora de contenido lo combina con un jersey ligero gris de manga larga, una fórmula que funciona a la perfección en temporada de entretiempo y en trayectos en los que la temperatura puede variar, como los viajes en avión.

El toque que confirma el aire cool y sin esfuerzo del look es el bolso tote de piel tipo shopper, una pieza icónica del armario de la influencer que aporta ese equilibrio entre lo funcional y lo sofisticado. Completa el estilismo con zapatillas cómodas —la elección lógica para moverse por el aeropuerto— y un carrito infantil, recordándonos que su realidad ahora es tanto chic como maternal.

Peto premamá, la prenda estrella que vuelve con fuerza

El peto vaquero es, sin duda, una apuesta segura para las embarazadas. Su silueta holgada permite adaptarse al crecimiento de la tripa sin renunciar a la comodidad, mientras que su estética noventera conecta con la nostalgia que tanto triunfa en redes sociales. Firmas como Zara, Mango o H&M han reeditado el modelo en múltiples versiones: desde opciones más ajustadas hasta diseños de corte recto y lavado claro, como el que luce la influencer.

El look de María Pombo. @martapombo

Además, el peto ofrece infinitas posibilidades de combinación: camisetas básicas, camisas blancas, jerséis de punto o incluso tops ajustados para jugar con las proporciones. Para un look de viaje, la propuesta de la influencer es perfecta: práctico, calentito y muy natural.

El look perfecto para viajar embarazada

Viajar en estado avanzado requiere priorizar la comodidad, y este look lo cumple todo: tejidos suaves, capas ligeras, calzado cómodo y accesorios prácticos. Es la clase de conjunto que demuestra que la moda premamá puede ser moderna, actual y nada encorsetada.

Una vez más, la influencer marca tendencia y confirma que el peto denim será una de las prendas más vistas entre las futuras mamás esta temporada. Ese mix entre nostalgia y funcionalidad lo convierte en un auténtico uniforme viajero.