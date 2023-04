María Pombo tiene el pantalón pijamero boho más bonito, cómodo y original que no te vas a quitar en toda la primavera

María Pombo tiene una propuesta estilística que no podrás rechazar. La influencer, que no para de sorprendernos con looks perfectos para esta primavera 2023, ha vuelto a darnos una masterclass de estilo en su cuenta de Instagram, donde ya supera los 3 millones. A pesar de que la creadora de contenido y empresaria ya se encuentra en Madrid, como otras referentes de estilo, entre ellas, Amelia Bono, que pasó unos días maravillosos en Marbella y hace pocos días nos desvelaba el conjunto de rayas de Zara perfecto para combinar con botas cowboy, María Pombo parece que sigue tirando de carrete. Algo que también están haciendo sin parar Vicky Martín Berrocal, que nos mostró en su última imagen el vestido 'efecto tipazo' de la marca de Kim Kardashian que llevó con zapatillas New Balance, y Alba Díaz, que nos descubrió durante su viaje a Caribe y Miami el vestido cut out de Zara más viral, sexy y perfecto para las noches de fiesta en Sevilla y Madrid. Pero ahora es María Pombo la que nos ha vuelto a trasladar a las vacaciones de Semana Santa que ha disfrutado junto a su familia en Almería. En el posado que nos ha regalado junto a su marido, Pablo Castellano, y el hijo de la pareja, Martín, de 2 años, ha querido que sepamos que tiene el pantalón pijamero boho más bonito, cómodo y original que no te vas a quitar en toda la primavera y hasta podrás llevar también en verano.

Las razones por las que querremos hacerle un hueco en nuestro armario de primavera 2023 a este nuevo descubrimiento de María Pombo son numerosas. Pero la principal es porque este pantalón pijamero, el más bonito, cómodo y original que no te vas a quitar en toda la primavera, está regido por una estética relajada que nos remonta a los años 70 y de la que Sara Carbonero es abanderada. Sí, nos referimos al estilo boho que otras referentes de moda ya han lucido en más de una ocasión en esta estación, como puede ser Anna Padilla, que ya nos mostró la blusa de H&M con la que nos olvidaremos de los vestidos. Pero ahora nos tenemos que centrar en la pieza que ha conquistado profundamente a María Pombo, que está firmada por una de sus firmas favoritas, Sophie & Lucie, de la que ya nos enseñó el vestido setentero con el que confirmaba el regreso del estampado paisley.

Pantalón pijamero tunez rojo, de Sophie & Lucy (129,95 euros)

Pantalón de Sophie & Lucie Sophie & Lucie

¿Tú también te has enamorado del pantalón pijamero boho de María Pombo? Normal, porque es el más bonito, cómodo y original que no te vas a quitar en toda la primavera. Palabra de influencer.