María Pombo nos da una lección de estilo circense con dos espectaculares looks en el Suave Fest 2024

Este fin de semana está siendo, sin duda, inolvidable para María Pombo, que no solo se coronó como anfitriona de la sexta edición del Suave Fest, sino que también nos sorprendió con dos, sí, has leído bien, no uno, sino dos looks absolutamente deslumbrantes. En pleno auge de la Fashion Week de Madrid, y con la presión de organizar su propio festival, María no dejó ningún detalle al azar.

Además de la actuación sorpresa de Taburete, que hizo vibrar a todos los presentes, la influencer demostró su impecable sentido del estilo al lucir dos conjuntos que capturaron la esencia del tema del festival: Circus of Wonder. Como todo lo que rodea a la mediana de las Pombo, la moda fue, sin duda, una de las grandes protagonistas de la noche, y María Pombo supo cómo elevar el listón, combinando piezas artesanales, brillo y detalles cuidadosamente seleccionados para crear un espectáculo de estilo.

Primer look - Brillo circense con un toque sofisticado

El primer look de María Pombo fue, sin lugar a dudas, una declaración de intenciones. Optó por un conjunto que jugaba con las texturas y los brillos: unos microshorts negros de lentejuelas que combinó con una blusa blanca de chorreras, evocando el aire teatral y sofisticado de un circo de lujo. Pero lo que realmente destacó fue la chaqueta que añadió ese toque circense lleno de carácter y originalidad, con una mezcla perfecta entre glamour y teatralidad.

María completó este estilismo con botas altas negras, que contrastaban a la perfección con la delicadeza de la blusa. El maquillaje natural y la melena suelta fueron la guinda del pastel, permitiendo que su primer outfit hablara por sí solo.

Segundo look - Boho-glam con detalles artesanales

Para su segundo look, María Pombo volvió a deslumbrar, esta vez con un toque más bohemio más en su línea habitual pero igualmente impactante. El protagonista de este estilismo fue el chaleco Mahala de Antik Batik, una de las firmas preferidas por las celebrities. Este chaleco, disponible por un precio de 530 euros, es una pieza única bordada a mano con abalorios y espejos de vidrio, que reflejaban la esencia artesanal y exclusiva de la prenda. Combinado con los mismos microshorts del primer outfit, este look fusionaba a la perfección el lujo artesanal con la moda más actual.

La firma francesa, reconocida por su enfoque en la semi-couture y sus detalles minuciosos, encajaba a la perfección con la temática circense del Suave Fest. Lo que realmente elevó este estilismo fue el imponente collar que María escogió, una pieza maxi que aportaba un aire majestuoso, creando contraste con el chaleco y sumando ese toque circense de lujo.

María Pombo nos ha dejado claro, una vez más, que no hay nada que se le resista. Con estos dos looks, ha demostrado que la moda no solo es cuestión de llevar ropa bonita, sino de saber cómo interpretarla y hacerla suya. El Suave Fest 2024 ha sido un éxito rotundo, tanto por su propuesta musical como por el despliegue de estilo, y estamos seguras de que María seguirá marcando tendencia en cada edición que venga.