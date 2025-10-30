Mariló Montero inspira a las mujeres +60 con el look de cuero más rejuvenecedor del otoño

Mariló Montero ha vuelto a conquistar los focos con una lección magistral de estilo y actitud. La periodista y presentadora, que acudió a la obra Amigas de verdad en los Teatros Luchana de Madrid, eligió un look total black que redefine cómo vestir con elegancia, seguridad y un punto rebelde a partir de los 60. Porque si algo ha dejado claro Mariló es que la edad no está reñida con la moda ni con el atrevimiento.

La chaqueta de cuero que rejuvenece cualquier look

El eje de su estilismo fue una chaqueta de cuero negra, una prenda icónica que nunca pasa de moda y que tiene la capacidad de aportar frescura y modernidad instantánea. En el caso de Mariló, la combinó con una camisa del mismo tono, ligeramente desabrochada, para conseguir un aire relajado pero sofisticado. Este tipo de cazadoras son el mejor truco de estilo para restar formalidad a un look clásico y conseguir ese toque “rock chic” tan favorecedor a cualquier edad.

El look de Mariló Montero. Gtres

El cuero, además, es uno de los tejidos más rejuvenecedores del armario femenino: aporta fuerza, estructura y presencia. Mariló Montero demuestra así que invertir en una buena biker o cazadora tipo motera es un acierto rotundo que eleva cualquier look, desde unos vaqueros hasta unos pantalones de vestir.

Pantalones de pinzas y elegancia sin esfuerzo

La periodista completó su outfit con unos pantalones negros de corte recto y talle alto, una elección inteligente que estiliza la silueta y alarga visualmente las piernas. Este tipo de prendas son básicas en cualquier armario cápsula, pero Mariló las llevó con un twist contemporáneo, combinándolas con prendas de espíritu urbano.

El total look negro es, además, una apuesta infalible cuando se busca elegancia sin complicaciones. El monocromo ayuda a crear una figura más armónica, y en este caso potencia la sensación de poder y seguridad que transmite la comunicadora.

Joyería maxi: el toque sofisticado que transforma el look

El toque final llegó con la elección de los accesorios. Mariló optó por una cadena larga de eslabones XXL y un collar dorado al cuello, aportando brillo y modernidad al conjunto. Los complementos metálicos rompen la sobriedad del negro y aportan un punto glamuroso que demuestra su dominio absoluto de los códigos de estilo contemporáneo.

El look de Mariló Montero. Gtres

Inspiración para las mujeres de más de 60

A sus 60 años, Mariló Montero se consolida como uno de los mejores ejemplos de que la moda no tiene fecha de caducidad. Su look combina piezas básicas, tejidos con carácter y un estilismo pulido que se adapta a su personalidad arrolladora.

El resultado es una fórmula perfecta para mujeres que buscan vestir con fuerza, elegancia y un toque rebelde sin renunciar a la comodidad ni a la madurez.

Con este look, Mariló Montero no solo acaparó los flashes, sino que también firmó uno de sus estilismos más potentes de la temporada. Un recordatorio de que el estilo verdadero —como la actitud— es una cuestión de confianza, no de edad.