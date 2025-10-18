De las palabras de Carlos Herrera a la elegancia de Mariló Montero: la boda de Alberto Herrera y Blanca Llandres

Se comprometieron en junio de 2025 bajo el sol de la Toscana. A plena luz y entre viñedos, escogieron esta región italiana que representa todo lo idílico que puede tener un amor que este sábado cambió de escenario para grabarlo ante el altar de la Basílica Menor de Nuestra Señora de la Caridad, en Sanlúcar de Barrameda, como un vínculo perfecto, maduro y sereno.

Boda de Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero, y Blanca Llandres Parejo La Razón

El periodista Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero, ha contraído matrimonio con la psicóloga Blanca Llandres en esta localidad gaditana. La novia llegó en un coche clásico de los años setenta del brazo de su hermano Marcos con un vestido de inspiración romántica y bucólica del prestigioso diseñador sevillano Nicolás Montenegro. Confeccionado íntegramente en bambula de seda natural, contó también con la colaboración de Rocío Crusset, hermana del novio. La ausencia de velo permitió apreciar con mayor claridad cada detalle.

Alberto Herrera y Blanca Llandres se dan el 'Sí, quiero' en Sanlúcar de Barrameda Europa Press

De escote cuadrado y corte imperio, se distinguió un torso drapeado realizado a mano durante cien horas de trabajo artesanal que realzaba el estado de gestación de Blanca, que dará a luz a principios de 2026. El novio optó por un traje de corte clásico de Tomás Laso-Argos. Poco antes de la doce del mediodía, llegó al templo acompañado de su madre, Mariló Montero, emocionada y muy elegante con un vestido azul cerúleo con escote en pico, mangas amplias y caída vaporosa.

Alberto Herrera y Mariló Montero. Gtres

Espectacular lució también la modelo Rocío Crusset su sofisticado diseño en tono amarillo limón de inspiración oriental. Llamó la atención la ausencia del padre de la novia, el biólogo Carlos Llandres, que tampoco estuvo presente en la preboda que celebraron hace unas semanas. Quien no faltó fue Carlos Herrera que saludó sonriente a los invitados y vecinos de la localidad mientras caminaba del brazo de su pareja, la periodista Pepa Gea, que añadió una nota más de color con un conjunto rojo.

Las emotivas palabras de Carlos Herrera en la boda de su hijo Alberto Europa Press

Después de la ceremonia religiosa, el orgulloso padre ha expresado su felicidad. "Todos nos emocionamos siempre cuando ves a un ser querido. El que más se ha emocionado es el novio". Incluso derramó alguna lágrima al ver llegar a su prometida llegar al altar.

Deseoso de ver a su nieto

El locutor cree que "es la ceremonia más hermosa" que ha visto en su vida y dejó claro que "no es pasión de padre de contrayente".

Habló también del nacimiento de su primer nieto: "Llevaba mucho tiempo diciendo que quería ser abuelo porque con la edad que tengo ya me toca. Fue una agradable sorpresa cuando me lo hicieron saber... Estamos todos esperando el momento cuando toque y nos llenará a todos de alegría, como llena siempre la llegada de un niño al mundo". No descarta poder juntar a las tres generaciones en un estudio de radio. Al menos, que lo primero que aprenda a decir, “que lo diga delante de un micrófono". No se despidió sin antes lanzar un piropo a los novios: "Bellísimas personas".

Boda de Alberto Herrera, hijo de Carlos Herrera y Mariló Montero, y Blanca Llandres Parejo Gtres

Después de la ceremonia religiosa, los novios e invitados se trasladaron a la Finca Marbella, propiedad de Teresa de la Cierva, donde ha tenido lugar el banquete y una fiesta con inequívoco acento andaluz. Junto a la playa de La Jara, el lugar en el que ambas familias han veraneado durante años, la fiesta se prolongará hasta bien entrada la noche.

Entre los invitados, José Manuel Soto y su esposa Pilar Parejo, tía de la novia, y las hermanas Lourdes y Sibi Montes, primas de Blanca.