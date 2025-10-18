De Mariló Montero a Rocío Crusset: los mejores estilismos de la boda de Blanca Llandres y Alberto Herrera

Alberto Herrera y Blanca Llandres ya son marido y mujer, después de un enlace de lo más esperado en la Iglesia de Santo Domingo (Cádiz) la feliz pareja junto a su cortijo de invitados disfrutan de una tarde de octubre con más sabor veraniego que otoñal y más aún teniendo en cuenta que el enclave no es otro que el espectacular pueblito de Sanlúcar de Barrameda.

Sí, era una de las bodas más esperadas de la temporada, y no solo por ver el impecable vestido de la novia diseñado en gran parte por su cuñada, sino también por deleitarnos (e inspirarnos) con los looks de invitada perfecta que veríamos en la jornada, y como era de esperar, los estilismos de las allí presentes han estado a la altura. Así que si tienes algún evento en clave nupcial por lo que resta de otoño y necesitas ideas, te aseguramos que las vas a encontrar en las próximas líneas.

Los mejores estilismos de las invitadas a la boda de Blanca Llandres y Alberto Herrera

Una de las más esperadas en Cádiz esta mañana con permiso de los novios, era la madre de Alberto, Mariló Montero, la periodista ha ejercido de madre del novio con la elegancia que la caracteriza y un diseño de lo más original. Estas han sido algunas de las mejores elecciones de una tarde de sábado gaditana.

Mariló Montero: azul profundo y manga kimono

Alberto Herrera y Mariló Montero. Gtres

Una radiante Mariló apareció de los brazos de su hijo con uno de los lookazos del día con un vestido azul petróleo de caída envolvente, escote en ‘V’ y mangas tipo kimono que aportaban movimiento y teatralidad sin necesidad de excesos. El frunce central definía la silueta y el largo midi alargaba ópticamente la figura. Remató con sandalias finas negras y un collar con piedra verde en clave minimal. Sofisticación serena y muy favorecedora.

Rocío Crusset: minimalismo luminoso en amarillo limón

El look de Rocío Crusset. Gtres

El vestido amarillo limón de líneas fluidas, con escote pico y efecto capa en las mangas, fue todo lo que un "dress code" de día caluroso necesita. Nos encantó el bolso burdeos (el contrapunto cromático perfecto) y las sandalias joya multicolor que subían el nivel fashion. Un look limpio, radiante y muy favorecedor.

Pepa Gea: rosa coral y un toque de plumas

Carlos Herrera y Pepa Gea. gtres

El momento fantasía lo puso Pepa Gea, la mujer de Carlos Herrera, con un vestido largo en rosa-coral satinado y mangas adornadas con plumas. El volumen controlado y el brillo del tejido daban ese punto alta costura que pide una boda de alto perfil. Joyas discretas y bolso dorado para sumar luz sin competir con el vestido.

Lourdes Montes: encaje de guipur en mostaza

El look de Lourdes Montes. gtres

Lourdes Montes apostó por el encaje de guipur en tono mostaza, con manga larga y largo midi-largo: clásico, rotundo y muy andaluz. Lo equilibró con sandalia negra de tiras y clutch negro, dejando que la textura floral fuera la verdadera protagonista. Un acierto de lo más rotundo para bodas de día en otoño.

Sibi Montes: blanco + estampados geométricos

El look de Sibi Montes. gtres

La hermana de Lourdes Montes se desmarcó del resto de invitadas con un combo top blanco de volantes y falda midi estampada en zigzag, ceñida con cinturón morado y bolso lila a juego. Las alpargatas beige rebajaban el look y lo llevaban al terreno relajado de día. Ideal para invitadas que buscan comodidad y un aire "preppy" sin comerse demasiado la cabeza.

Pilar Parejo: burdeos satinado con chal azul petróleo

El look de Pilar Parejo. gtres

Pilar Parejo optó por un vestido burdeos de cuello drapeado y caída impecable, sumando un chal azul petróleo que aportaba contraste y gesto de temporada. Clutch geométrico y sandalia metalizada completaron un estilismo maduro y elegante, perfecto para la luz cálida de Sanlúcar.