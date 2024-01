Mary de Dinamarca se prepara para ser reina; vestido de terciopelo y su tiara favorita del joyero real

Todas las miradas de las casa reales europeas están puestas en Dinamarca, de eso no hay duda. Como cada 1 de enero familia real danesa organiza una cena de Año Nuevo para el Gobierno, el presidente del Parlamento, los representantes de la Dinamarca oficial y la Corte. Pero este año, tras el anuncio de la reina Margarita de que dejará el trono el día 14, la cita cobraba un significado especial, y nosotras no hemos podido fijarnos en uno de los últimos looks de Mary de Dinamarca o Mary Donaldson como princesa. Tras algo más de medio siglo de reinado, 52 años para ser exactos, Margarita II cederá el trono a su primogénito y es por ello que había una enorme expectación por ver las primeras imágenes del hombre que, de forma casi inminente, tomará las riendas de la monarquía nórdica.

Para este cita tan importante, Mary de Dinamarca ha apostado por uno de sus vestidos favoritos, terciopelo y burdeos, y las joyas del joyero real. Entre ellas, unas de sus tiaras favoritas, que ya lució en su retrato oficial en su 50 cumpleaños. Se trata de la tiara de Rubíes o Grosellas, una de las más valiosas e históricas del joyero danés, ya que se remonta a 1804 y está creada con brillantes y rubíes creando adornos florales, a juego con un vestido de terciopelo burdeos diseño de Birgit Hallstein con cuello barco y cola, digno de una casi reina consorte. Un estilismo de Mary Donaldson en su momento más crucial.

Se trata de la diadema que el príncipe Federico heredó de su abuela, la reina Ingrid, y tiene una larga y destacada historia a sus espaldas que comienza a narrarse con la entronización de Napoleón Bonaparte. Mary Donaldson, ya está preparada para ser reina.