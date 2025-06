Naty Abascal, puro estilo a sus 82 años de vacaciones en la playa: vestido naranja de estilo caftán y sombrero de rafia

La elegancia no entiende de edad, y Naty Abascal lo vuelve a demostrar una vez más. A sus 82 años, la icónica musa de la moda ha compartido una imagen veraniega en la que derrocha vitalidad y estilo durante sus vacaciones en la playa. Caminando descalza por la orilla, Naty luce un favorecedor vestido naranja de escote caído y mangas con lazadas, ideal para un día relajado al sol sin perder ese toque chic que tanto la caracteriza.

Naty Abascal lleva décadas siendo sinónimo de elegancia, riesgo y savoir faire. Su estilo mezcla con naturalidad la sofisticación clásica con ese punto atrevido que hace que cada uno de sus looks tenga carácter propio. Nunca ha tenido miedo a los estampados, los colores potentes o los accesorios llamativos. Y, lo mejor de todo, siempre lo lleva con una seguridad apabullante. Además, fiel a su maximalismo elegante, no faltó el toque de unas gafas de sol XL y su sonrisa arrolladora, que sigue siendo uno de sus mejores complementos.

Naty Abascal y su look con estilo en la playa

Completando el look, la sevillana apuesta por complementos vibrantes: un sombrero de rafia con ala ancha y acabado rústico, unas gafas de sol oscuras que le aportan un aire sofisticado y un bolso tipo wayuu con estampado étnico multicolor, que añade un guiño artesanal y bohemio al conjunto. En la mano, sus sandalias, mientras disfruta del paseo por la arena, irradiando frescura y naturalidad.

El look de Naty Abascal en la playa. @natyabascal

Naty Abascal no solo sigue siendo referente de moda en eventos y alfombras rojas, sino también en su día a día, donde demuestra que el estilo no tiene fecha de caducidad. Un look de playa que es pura inspiración para cualquier edad.