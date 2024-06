Nos rendimos ante el look más chandalero y elegante de Alba Díaz con taconazos para el Primavera Sound

Alba Díazes pura inspiración para muchas chicas que, con un estilo de lo más cómodo, sencillo y muy casual, buscan una referencia a la hora de vestir. Alba Díaz cuenta con casi medio millón de seguidores, más concretamente, con más de 400 mil, por lo que la podemos considerar toda una influencer capaz de inspirar a muchas chicas a crear sus propios outfits. Si nos ponemos a analizar el estilo de Alba Díaz, podríamos decir que se suma a todas aquellas tendencias que van acorde a su personalidad, siendo los pantalones cargo su seña de identidad. Ella apuesta por esta prenda en múltiples ocasiones, y las adapta en función del evento. Por ejemplo, para el día a día, la influencer crea total looks como este de pantalón cargo beige con una camisa de la misma tonalidad, o este otro pantalón cargo gris al que Alba Díaz le añadía una chaqueta negra crop, ideal para eventos más especiales como un festival de música. En este sentido, Alba Díaz está pasando unos días en el festival de música en Barcelona, el Primavera Sound y, para ello, ha optado por crear total looks de Adidas, marca que la ha invitado. Para el día de ayer, Alba Díaz apostaba por un look de lo más chandalero.

¿Cómo es ellook de Alba Díaz para el primavera sound? La joven se ha decantado por el 'más es menos' y se ha sumado a varias tendencias que se están haciendo virales esta primavera y verano 2024. Se trata de un pantalón largo tipo chandalero en negro. En cuanto a la parte de arriba, la influencer madrileña se ha decantado por un top blanco ajustado tipo sudadera de tirantes y, como toque final, una maxi chaqueta tipo bomber en negra con detalles blancos. En cuanto al calzado y, para rematar el look, unos stilettos semitransparentes con brillos de Zara. Sin lugar a dudas, se trata de un loo muy arriesgado, diferente y muy icónico que no ha pasado desapercibido no solo entre sus seguidoras, sino también en todo Instagram. Además, el look no se queda ahí, pues ha añadido una falda de corte midi satinada en burdeos, creando un look de diez. Los festivales de música son un buen momento para destacar y arriesgar con los looks, como este que nos enseña Alba Díaz para disfrutar del Primavera Sound.

Un look perfecto para chicas atrevidas que les guste experimentar con la moda, este conjunto de Alba Díaz es todo lo que pedimos para nuestros festivales de música este año.