Los pantalones metalizados de Mango que se seguirán llevando en 2024 con looks arriesgados

La fiebre de los pantalones metalizados todavía no ha terminado. Sí, amiga, estás leyendo bien. Por lo que si aún tienes tus favoritos de la temporada anterior es el momento ideal para desempolvarlos. Indiscutiblemente, se han convertido en una de las tendencias más vistas, desde en los desfiles de las firmas de lujo hasta en los looksdestreetstyle. En colores llamativos, dorados o plateados. No importa el tono, pues la clave para convertirte en la chica más estilosa de tu grupo de amigas está en combinar los pantalones metalizados con las prendas más arriesgadas (o, si quieres, básicas) de tu armario. Sin embargo, no podemos negar que los acabados en un efecto plateado son los favoritos de las insiders y las marcas más reconocidas ya se han puesto manos a la obra para solucionar nuestra necesidad de tenerlos. Una de ellas ha sido la confiada firma española Mango, que ha confeccionado y lanzado el par de pantalones metalizados que mejor sientan a todas las mujeres de todas las edades. Pues nos hemos olvidado completamente de los pantalones pitillo, cargo y campana cuando hemos descubierto este modelo tan top y cool. Y te vamos a dar un sencillo consejo: corre a por ellos antes de que se agoten.

Isabel Marant, Karl Lagerfeld o Ganni han sido unas de las marcas de lujo que más han puesto de moda este tipo de pantalón. Inés Arroyo, fundadora y CEO de Laagam, también impresionó a sus clientes y seguidores con su pantalón efecto metalizado (en dorado y plateado) y a día de hoy se ha convertido en un best seller de la marca. Y es que el panorama del sector de las tendencias es así. Lo que principalmente puede parecer una moda pasajera, se acaba convirtiendo en un básico de fondo de armario. Exactamente lo que ha ocurrido con el pantalón metalizado, un imprescindible que es ponible con una infinidad de ropa y accesorios. Este modelo de Mango es la propuesta por la que muchas expertas en moda se han decantado por su perfecto fit y el efecto tipazo que consigue. Además, elevan tu lookde Navidad en un momento.

Pantalones metalizados, de Mango (39,99 euros)

Si te pensabas que ya tenías todas las prendas necesarias para tener un armario cápsula, sentimos decirte que no es así. Pues es (casi) una obligación incluir en tu repertorio estos pantalones metalizados de Mango para brillar (y nunca mejor dicho) allá por donde pases.