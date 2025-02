¿Los pañuelos de nuestra adolescencia volverán? 3 maneras de sacarles partido en la actualidad

Si existe una tendencia de lo más común en esta temporada son el uso de los accesorios en todos los sentidos. Decoramos los bolsos con los charms más extravagantes. Las bandanas de lana se han convertido en el aliado perfecto para combatir el frío sin desvincularnos del fashion. Las diademas que utilizábamos de niñas vuelven a ser protagonistas de nuestros looks. Y si nos ponemos nostálgicos, los pañuelos que nos volvían loca en nuestra adolescencia también ha vuelto a ser la fiebre este 2025. Porque si crees que llevar un outfit demasiado soso sin que nada llame la atención, son el complemento perfecto para elevarlo con un toque desenfadado en el street wear. O, incluso, para la oficina con un traje masculino oversize o un estilismo completado de básicos de fondo de armario.

Desde siempre, los pañuelos nos han ayudado a convertir un look en otro totalmente distinto, así como han pasado a ser parte del repertorio de vestidor de las amantes de la moda. La razón de ello es porque es una de las maneras más rápidas, fáciles y automáticas de olvidarnos del pensamiento común de "este outfit no dice nada". Para los típicos días que no quieres comerte la cabeza en encontrar la vestimenta perfecta, como los de camiseta, vaqueros y americana o vestido básico. Y es que es cierto que se están volviendo a llevar los pañuelos, pero no cualesquiera. Exactamente debemos hablar de los modelos de estampado étnico en diversos colores que hace años llevábamos, sobre todo, en nuestros peinados. Sin embargo, ahora se ha convertido en el accesorio más versátil con capacidad de decorar cualquier parte de nuestro look. A continuación, te descubrimos las tres maneras de sacarles partido a los pañuelos.

Pañuelos en el cuello

La opción más común, así como repetida, es utilizar los pañuelos en la zona del cuello. Una vía de lo más chic a la que recurrimos constantemente, tanto en temporada de otoño-invierno como de primavera-verano. No obstante, de la misma manera que es la más vista, también es la más versátil y funcional, puesto que tenemos distintas ideas de posición para lucirlos. Desde anudado hacia un lado o en el centro hasta en forma de pico, pasando por la más formal, imitando ser una corbata por debajo de una camisa o jersey.

Pañuelos como bandana en el cabello

Otra de las maneras en la que solemos presumir de pañuelo es en forma de bandana en nuestro cabello. Durante esta última temporada de primavera-verano 2024 ha sido el aliado perfecto para llenar de alegría, diversión y color a todos los estilismos. De la misma manera que en el cuello, también existen diversas formas de lucirlo, como cubriendo totalmente el cabello (como lo hacían Grace Kelly o Audrey Hepburn), a modo de diadema o de coletero o junto con una gorra como puso de moda Hailey Bieber. ¡Hay miles de posibilidades para llevarlo 24/7!

Pañuelos en el bolso

La tercera manera de cómo llevar los pañuelos tiene que ver con otro accesorio: los bolsos. De la misma manera que nos hemos hartado de decorarlos con llaveros (o los charms de Zara Kids baratos), ahora lo haremos con nuestros pañuelos de estampado étnicos. Si tienes un bolso básico y quieres darle un giro de 180 grados, esta es tu solución más fashionista. Y ahora que llega el verano, ¿qué mejor modo de elevar los capazos que con este tipo de complementos?

No cabe duda de que una de las primeras compras que debes hacer en este mes de marzo son los pañuelos. Marcas españolas low cost (como Zara, Mango o Stradivarius) cuentan con un sinfín de modelos que no pasan de los 13 euros, así como una oferta amplia de distintas tonalidades a gusto del consumidor.