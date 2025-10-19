Paula Echevarría toma las calles de Madrid con el "total look" de pana ideal para eventos de noche

Seguimos descubriendo las nuevas prendas de la última colaboración de Paula Echevarría para Primark, y lo tenemos que decir, las necesitamos todas, si no la has visto todavía, cuando lo hagas nos entenderás, te lo aseguramos. Jerséis de lo más gustosos para las bajas temperaturas, abrigos de corte atemporal y muchos accesorios para elevar hasta los estilismos más minimalistas de la temporada. Estas son algunas de las joyitas que ha diseñado la actriz en su octava colaboración con el gigante de moda irlandesa.

Pues bien, este fin de semana Paula Echevarría nos ha vuelto a crear una necesidad de esas que se convierten en flechazo instantáneo. Lo ha hecho caminando por las calles de Madrid con mucho estilo y un conjunto de dos piezas en efecto pana que redefine el concepto de look nocturno con un aire sofisticado a la vez que urbano.

La pana: el tejido inesperado que se cuela en los looks de noche

Quién nos iba a decir hace unos años que la pana, sí, esa textura cálida y algo retro que asociábamos al otoño más tradicional, se convertiría en uno de los tejidos más elegantes de la temporada. Pero si algo ha dejado claro la moda en los últimos meses, es que los códigos se han relajado, y lo que antes era informal, ahora es pura sofisticación. Paula Echevarría, como buena prescriptora de tendencias, no ha dudado en incorporarla a su colección para Primark. El resultado: un set de dos piezas confeccionado en pana marrón chocolate, perfecto para esos planes que empiezan con una cena y acaban (como no podía ser de otra manera) en las luces de la Gran Vía.

Top sin tirantes de pana de Paula Echevarría, de Primark (18 euros)

Top sin tirantes de pana de Paula Echevarría. Primark

El top, en concreto esta confeccionado con costuras estructuradas, presenta un favorecedor escote palabra de honor y bajo ligeramente acampanado que resalta la silueta con un toque muy "retro-glam".

El "total look" de Paula Echevarría: inspiración nocturna en clave sofisticada

Paula ha llevado el top junto a unos pantalones coordinados en el mismo tejido y tono, logrando ese efecto de "total look" que alarga la figura y aporta un aire sofisticado y pulido, digno de una noche madrileña. Un look pensado para salir a cenar, disfrutar de una noche entre amigas o incluso acudir a un evento nocturno con el equilibrio perfecto entre comodidad y glamur.

El toque final: botas de puntera, un bolso de mano negro y joyas discretas, que dejan todo el protagonismo a la textura del conjunto. Un estilismo que demuestra que la pana ha dejado definitivamente atrás su etiqueta retro para convertirse en el nuevo tejido fetiche del otoño.