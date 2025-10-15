Paula Echevarría firma su colección más elegante con Primark: abrigos, denim y el color marrón que arrasará este otoño

Paula Echevarría vuelve a conquistar el terreno de la moda de la mano de Primark con una colección que promete ser un auténtico éxito de ventas. La actriz asturiana presenta una propuesta pensada para mujeres de todas las edades, con diseños que equilibran a la perfección la sofisticación clásica y las tendencias más actuales. Un lanzamiento que consolida la alianza entre Paula y la firma irlandesa, y que ya se perfila como una de las colaboraciones más esperadas de la temporada.

La esencia de Paula Echevarría hecha moda

En esta octava colección junto a Primark, Paula Echevarría ha querido reflejar su propio estilo: práctico, elegante y siempre en sintonía con las tendencias. Las prendas se inspiran en la moda urbana con un toque clásico y refinado, perfecto para quienes buscan piezas versátiles que funcionen tanto en el día a día como en ocasiones más especiales.

Abrigos envolventes, faldas midi, jerséis de punto, sets de dos piezas y una amplia selección de accesorios —desde bufandas y gorros hasta bolsos de piel— componen una colección diseñada para elevar cualquier look sin renunciar a la comodidad. Cada prenda ha sido creada con atención al detalle, apostando por siluetas femeninas y tejidos que garantizan durabilidad y estilo.

Marrón chocolate: el color estrella del otoño

Entre los grandes protagonistas de la colección destaca la paleta cromática, dominada por los tonos marrones, beiges y cremas, con especial protagonismo del marrón chocolate, el color que marca tendencia este otoño 2025. Este tono cálido y sofisticado tiñe abrigos de paño, pantalones anchos, chalecos y complementos, aportando un aire chic y atemporal que Paula sabe defender como nadie.

Además, el ‘denim on denim’ se posiciona como otro de los grandes aciertos de la propuesta. La actriz lo luce con maestría en sus redes sociales, demostrando que el total look vaquero sigue siendo una fórmula ganadora temporada tras temporada. Un combo que arrasa entre las seguidoras de la moda por su versatilidad y su facilidad para adaptarse a cualquier ocasión.

Atemporalidad y tendencia en equilibrio perfecto

Esta colección cápsula resume la filosofía de Paula Echevarría: prendas cómodas, elegantes y fácilmente combinables que invitan a disfrutar del otoño con autenticidad. Desde chaquetas de corte sastre hasta jerséis oversize y abrigos envolventes, cada pieza está pensada para favorecer diferentes siluetas y estilos de vida, desde las más clásicas hasta las más modernas.

El resultado es una propuesta que reúne todos los protagonistas de la temporada de otoño e invierno 2025: tonos naturales, tejidos cálidos, prendas funcionales y ese toque elegante que caracteriza a la actriz. Con esta colaboración, Primark refuerza su compromiso con el diseño accesible sin renunciar a la calidad, ofreciendo prendas que no solo son bonitas, sino también duraderas.