Vicky Martín Berrocal deja claro desde México cómo llevar el traje de la forma más casual (y con zapatillas)

Vicky Martín Berrocal ha cerrado su viaje a México con una nueva lección de estilo que confirma por qué es una de las mujeres más elegantes y seguidas de nuestro país. La empresaria, que ha viajado al país latinoamericano junto a su inseparable amiga Marina Bernal, ha compartido en sus redes sociales una imagen desde el ascensor del hotel con un look que resume a la perfección el concepto de elegancia relajada.

En la fotografía, Vicky escribe un simple “Bye bye México”, pero lo que realmente ha captado la atención de sus seguidores ha sido su forma de reinterpretar el traje sastre con un aire casual y actual, combinándolo con unas zapatillas deportivas, uno de los trucos más eficaces para conseguir un look sofisticado sin perder comodidad.

El traje oversize más versátil de la temporada

Vicky apuesta por un traje oversize en color topo, una de las tonalidades neutras más versátiles y atemporales. El corte masculino, los hombros marcados y la caída fluida del tejido consiguen un efecto relajado que estiliza sin resultar rígido. Bajo la americana, asoma una camisa blanca clásica, ligeramente abierta en el cuello y con las mangas remangadas para reforzar ese punto desenfadado.

El conjunto pertenece a su estilo característico: sastrería con personalidad, que combina piezas de inspiración masculina con detalles femeninos. Además, el toque de contraste llega con los forros satinados en tono malva, visibles en el interior de las mangas y aportando un guiño chic que eleva el conjunto.

El truco de estilo: zapatillas con traje

Lejos de optar por tacones o mocasines, Vicky ha querido demostrar que el traje también funciona con zapatillas deportivas. En su caso, ha escogido un modelo en blanco con detalles metalizados, que aporta un aire joven y cosmopolita al look. Este tipo de mezcla —sastre elegante y calzado sporty— se ha convertido en una de las combinaciones favoritas de las prescriptoras de moda, y la diseñadora la lleva con naturalidad y confianza.

Este pequeño gesto transforma por completo la silueta del traje, rompiendo la rigidez habitual y adaptándola a un contexto más urbano, ideal para viajar o para una jornada de trabajo en movimiento.

Accesorios de lujo (en clave discreta)

Fiel a su amor por los complementos de alta gama, Vicky Martín Berrocal completa su estilismo con un bolso negro estructurado con herrajes dorados, que recuerda al icónico modelo Kelly de Hermès. Las gafas de sol de montura gruesa en tono marrón y su melena suelta con ondas naturales terminan de equilibrar la sobriedad del conjunto.

El resultado es un look cosmopolita, cómodo y elegante, que demuestra que el traje no tiene por qué reservarse para la oficina o los eventos formales. Con las claves adecuadas —una silueta relajada, un calzado cómodo y la actitud de Vicky—, se convierte en el uniforme perfecto para cualquier ocasión.