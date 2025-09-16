Paula Echevarría nos da la lección de estilo más fácil (y copiable) para ir al trabajo este septiembre

Si hay alguien que sabe cómo combinar comodidad y tendencia a la hora de vestir, esa es Paula Echevarría. La actriz y empresaria asturiana se ha convertido en todo un referente de estilo para sus más de 3 millones de seguidores en Instagram, que a diario toman nota de sus propuestas tanto para el día a día como para ocasiones especiales. Esta vez, Paula ha compartido en sus redes sociales un look perfecto para ir al trabajo que reúne todas las claves de la moda de entretiempo: básico, cómodo, favorecedor y con ese toque chic que siempre la caracteriza.

Un look de oficina con piezas de su propia colección

La protagonista de Velvet ha posado frente al espejo de su casa con un estilismo que muchas ya quieren copiar para volver a la rutina. Paula ha apostado por dos piezas de su propia colección en colaboración con Primark: un polo negro de manga corta con detalles calados y botones en el escote, y unos shorts vaqueros de tiro alto y pernera ancha en tono denim claro. Dos básicos atemporales que juntos consiguen un aire juvenil, desenfadado y a la vez versátil, ideal para afrontar una jornada de trabajo en septiembre.

El look de Paula. Instagram @pau_eche

El polo negro, al ser ligeramente entallado, estiliza la figura y aporta un punto sofisticado, mientras que el short vaquero equilibra con un toque más casual y fresco. Es la combinación perfecta para quienes buscan comodidad sin renunciar a la tendencia.

Accesorios que marcan la diferencia

Como buena amante de los complementos, Paula no ha descuidado los detalles. Acompaña el conjunto con unas gafas de sol de Polaroid Eyewear, un accesorio imprescindible tanto para protegerse como para sumar estilo. El bolso elegido es un diseño de Sandra Freckled, en negro con forma estructurada y asas cortas, que aporta elegancia y practicidad al conjunto, convirtiéndose en ese aliado perfecto para el día a día laboral.

Para los pies, la actriz ha optado por unas sandalias planas negras con tachuelas de la firma Cuchy, un calzado cómodo pero con carácter, que añade el toque cañero y moderno al estilismo. Un acierto absoluto para esos días en los que el calor aún se resiste a marcharse.

Paula Echevarría, inspiración constante

Una vez más, Paula Echevarría demuestra por qué es uno de los mayores iconos de estilo en España. Con un look sencillo pero lleno de intención, enseña que no hace falta complicarse demasiado para ir perfecta a trabajar: solo se necesitan buenos básicos, un par de accesorios con personalidad y la actitud adecuada.

Su propuesta es perfecta no solo para la oficina, sino también para cualquier plan urbano, desde una comida con amigas hasta una tarde de compras. Sin duda, un look que resume a la perfección el equilibrio entre tendencia y funcionalidad.

Paula vuelve a dejar claro que sabe interpretar las necesidades de la mujer actual: comodidad, versatilidad y estilo en un solo outfit. Y lo mejor de todo, con prendas accesibles de su propia colección que ya podemos encontrar en tiendas.