El lápiz blanco, el secreto para una mirada más grande y despierta al instante

Conseguir una mirada rasgada y sofisticada está al alcance de una técnica que combina precisión y sencillez. El truco consiste en utilizar un lápiz de maquillaje blanco para marcar la zona del lagrimal y, a continuación, trazar la línea de agua únicamente en el tercio exterior. Este método, que ha ganado una enorme popularidad, logra un efecto de alargamiento inmediato, redefiniendo el contorno del ojo sin necesidad de recurrir a maquillajes complejos.

De hecho, este uso más específico se complementa con su función más conocida y fundamental: la de abrir la mirada. Aplicado a lo largo de toda la línea de agua interior del párpado inferior, el lápiz blanco combate al instante los signos de fatiga. Se trata de un gesto de una efectividad asombrosa que consigue un ojo visiblemente más grande y despierto, aportando una frescura que rejuvenece la expresión general del rostro.

Además, su polivalencia lo convierte en un iluminador de alta precisión. Un pequeño toque en el lagrimal o una fina línea trazada justo bajo el arco de la ceja ayudan a definir y elevar la forma de esta última. Esta capacidad para crear puntos de luz muy concretos, una idea que también comparten desde MujerHoy, permite incluso realzar el puente o la punta de la nariz, aportando dimensión a los rasgos de una manera muy sutil.

Un clásico que se adapta a todos los estilos y presupuestos

En este sentido, el mercado cosmético demuestra que este producto es un básico al alcance de cualquiera. Existen propuestas para distintos presupuestos, desde las fórmulas de marcas reconocidas como la de Rem Beauty, con un precio de 22 euros, o la de Urban Decay, que asciende a 23,45 euros, hasta opciones mucho más asequibles.

Por otro lado, para quienes buscan un resultado más discreto, los lápices en tonos crudos o beige son una alternativa excelente. Estos cosméticos cumplen las mismas funciones de apertura e iluminación que el blanco puro, pero con un matiz de mayor naturalidad, ideal para maquillajes de día. La firma Nyx, por ejemplo, ofrece una versión de gran popularidad por tan solo 4,95 euros, confirmando que la versatilidad no está reñida con el precio.