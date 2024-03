PETA interrumpe la presentación de la colección otoño-invierno 2024/2025 de Victoria Beckham en la Paris Fashion Week

Victoria Beckham ha presentado su colección otoño-invierno 2024/2025 en la Semana de la Moda de París y ha sido interrumpida por los manifestantes del grupo de derecho de los animales PETA. El objetivo de dicha protesta ha sido reivindicar la prohibición del uso de productos animales para la confección de las prendas de vestir. Para ello, han invadido la pasarela de las modelos con carteles en los que se han podido leer "viva el cuero vegano" y con camisetas con las siguientes frases: "dale la espalda a las pieles animales" o "los animales no son tela". Todos ellos se han unido a la pasarela dificultando los pasos de las modelos que han vestido prendas clásicas y sofisticadas de colores neutros, donde han predominado los vestidos de escote corazón y el estilismo de oficina. Ya hemos visto anteriormente desfiles interrumpidos por los manifestantes de PETA, como en el caso de Burberry, Michael Kors o Coach en la colección primavera-verano 2024 con la misma metodología. Esta vez lo han repetido en el desfile de Victoria Beckham para defender el uso de las innovaciones éticas y ecológicas que tenemos a nuestra disposición en la actualidad, como el cuero vegano. Peta ha declarado que "ninguna prenda vale la pena sacrificar a un animal" respecto a dicho acto.

Hasta el momento, Victoria Beckham no se ha declarado respecto lo sucedido en la presentación de su colección otoño-invierno 2024/2025 en la Semana de la Moda de París. En su cuenta oficial de Instagram ha querido agradecer tanto a su equipo de atelier como a su familia por acompañarla en el proceso de creación de los diseños y la presentación de estos. Asimismo, la ex integrante de las Spice Girls ha finalizado la pasarela con su entrada con un total look en negro y con muletas a causa de una lesión en el pie después de un "pequeño accidente en el gimnasio", tal y como ha explicado David Beckham a través de sus redes sociales.

Los manifestantes del grupo de derecho de los animales PETA han vuelto a detener una de las pasarelas de la Paris Fashion Week tal y como ocurrió en la pasada temporada.