La Princesa Leonor deslumbra como toda una mujercita con este vestido blazer rojo y tacones para su graduación en Gales

La Princesa Leonor se acaba de graduar y así cierra una etapa, de niña a mujer. La Princesa de Asturias ha cursado los dos años de bachillerato internacional en el elitista UWC Atlantic College de Gales y hace unas horas se ha graduado con un vestido de estilo blazer en rojo y tacones altos. La Princesa ya es toda una mujer, y así nos lo demuestra. Un nuevo momento histórico para la Casa Real española y todas las miradas están puestas en la Princesa Leonor. De niña a mujer para una adolescente que tiene toda la presión y las miradas de un país en ella. La heredera en su vuelta de gales ha eclipsado a la Reina Letizia y a su hermana, que le han cedido todo el protagonismo, con su impresionante vestido rojo. Un cambio de look en el que es más que evidente a influencia de Doña Letizia. La influencia de su madre es clara en Leonor, ya que su madre opta siempre por el rojo, su color fetiche, para los grandes momentos. Y hoy la Princesa Leonor también lo ha hecho con esta blazer que más que de una adolescente, es de toda una mujercita.

De momento no han trascendido demasiados detalles de la graduación de la Princesa Leonor, aunque se sabe no habrá ni toga ni birrete. Cada alumno podía llevar hasta cuatro acompañantes, con lo que en el caso de la princesa se sobreentienden que los Reyes han ido acompañados de la Infanta Sofía, como podemos ver en la fotografía que acaba de compartir la Casa Real Española en su cuenta de Twitter. Los alumnos han preparado un emotivo vídeo de despedida como reflejo de los dos años cursados allí. El centro describe el acto como "solemne", así como "sencillo y familiar" y los alumnos deberán vestir de gala. Por eso nos parece más que acertado y apropiado el look escogido por la Princesa Leonor con vestido blazer en rojo y zapatos de tacón.

Por su parte, la Reina Letizia ha optado por un traje blanco que siempre la acompaña en los momentos más señalados de su vida y la Infanta Sofía por un conjunto azul de blusa y pantalón ancho de tiro alto. Tampoco tenemos dudas, de que el azul es uno de los colores favoritos de la pequeña de la Casa Real Española.