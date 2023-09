Recupera tus botas más altas de los 2000 para llevar hasta que acabe el año

Con la vuelta a la rutina y la entrada al otoño hace que nuestras tiendas favoritas como Zara, Mango, Massimo Dutti o Stradivarius han lanzado sus propuestas de cara a la nueva colección de otoño e invierno. Atrás dejamos las sandalias más icónicas que nos han acompañado todos estos meses de calor, como las sandalias capri o las alpargatas de cuña. En cuanto a las prendas, muy a nuestro pesar, las prendas de crochet se quedarán guardadas hasta el siguiente verano, así como los mini vestidos tan coloridos y cómodos, como este vestido de Zara de Rocío Osorno que se hizo viral en tan solo unas horas y con los que hemos creado un sinfín de outfits en los días más calurosos. En cuanto al calzado, hemos detectado que desde hace unas temporadas, la tendencia dosmilera (o 2YK) está muy interiorizada no solo en nuestro armario, sino que también en cuanto al maquillaje, la estética y los cortes de pelo, con peinados como las dos trenzas de Aitana, el corte 'bob' o las uñas largas en tonos flúor. En cuanto a moda, sabemos que los pantalones de tiro bajo son la estrella de nuestros looks, como este look de Victoria Federica de pantalón de tiro bajo, una opción perfecta para las chicas jóvenes cuyo estilo es mucho más desenfadada, casual y propio del street style. Otra prenda de la que Victoria Federica es una gran amante es el tank top, la prenda más sencilla, básica y todoterreno que podemos usar tanto para el día a día como para ocasiones más especiales, combinándolo con, por ejemplo, un maxi collar. Por ello, si echamos un vistazo a nuestras tiendas favoritas, detectamos que el calzado más viral del momento son las botas altas de tacón propio del que usábamos en la década de los 2000. Son botas muy altas, anchas y, en algunas ocasiones, con fruncidos a lo largo de la pernera.

¿Cómo combinar estas botas tan icónicas? Tanto si eres bajita como alta, no te preocupes, pues es un calzado que estiliza y crea un efecto visual de piernas más altas. Te recomendamos que las uses con mini faldas, como hace Rocío Osorno con botas cowboy y falda mini de tablas, un look muy dosmilero y en tendencia que podríamos replicar con las prendas que tenemos en nuestro armario. Las botas cowboy, como era de esperar, sigue siendo un calzado imprescindible en nuestros outfits, y es que esta temporada también se llevan más altas, como estas botas cowboy de María Fernández-Rubíes en color negro que combinó con un vestido blanco con mucho vuelo. Siguiendo con las botas altas que serán tendencia este otoño e invierno, en tiendas podemos encontrarlas en todo tipo de tejidos, tanto en vaquero, antelina, cuero, charol e incluso en tejido vaquero. Sin más, te enseñamos las botas altas propias del dos mil que encontrarás actualmente en tiendas.

Bota tacón fruncida, de Zara (99,95€)

Bota tacón fruncida Zara

Bota tacón metalizada, de Zara (59,95€)

Botas tacón metalizada Zara

Bota denim TRF, de Zara (59,95€)

Botas denim TRF Zara

Bota tacón charol, de Mango (49,99 €)

Botas tacón charol Mango

Bota piel punta redonda, de Mango (129,99 €)

Bota piel punta redonda Mango

Botas polaina tacón denim, de Stradivarius (59,99 €)

Botas polaina tacón Stradivarius

Estas botas son todo lo que necesitas para arrasar este otoño e invierno.