Las sandalias ‘virgule’ prometen convertirse en el calzado viral este agosto y te enseñamos dónde puedes comprarlas

Al igual que surgen muchas tendencias de prendas cada temporada que se convierten en virales, como por ejemplo este vestido de Rocío Osorno mini, blanco y lleno de color, o este otro vestido de María Pombo que sigue la tendencia 'Barbiecore' en tono rosa, mini y de corte 'cut out', también surgen tendencias que vienen para quedarse, al menos, durante unos meses. Si bien en cuanto accesorios los bolsos mini se han posicionado como un imprescindible a la hora de crear looksveraniegos, los pendientes maxi llenos de color no se quedan atrás, y es que este tipo de accesorios van con todo tipo de prendas y, lo mejor, realza en tono bronceado de la piel. Sin embargo, y, hablando de tendencias, son muchas las tendencias que nuestras tiendas favoritas lanzan al mercado en materia de calzado, otras que permanecen cada año con nosotros, como las alpargatas de cuña, las sandalias de tipo pala o las menorquinas. Hay sandalias para todo tipo de personalidades, gustos y estilos, desde las clásicas sandalias romanas que tanto nos pusimos hace un par de años hasta las sandalias de tacón todoterreno que podemos usar para todo tipo de ocasiones pero, sin duda, este verano ha surgido unas sandalias de cuña llamadas 'virgule'. Todavía no son tan conocidas, por lo que te enseñamos las más icónicas que hemos visto en tiendas como Zara y Mango y que podrás usar para todo tipo de ocasiones.

¿Cómo son las sandalias 'virgule'? Se trata de unas sandalias de tacón de cuña que surgió en los años 60 de la mano del diseñador Roger Vivier y que, años más tardes, la directora creativa de la Maison Dior, Maria Grazia Chiuri modificó, creando así su propia sandalia 'virgule' en seda de joya. Como hemos mencionado anteriormente, esta tendencia todavía no es viral, pero promete serlo. Se trata de un diseño de lo más favorecedor cuyo tacón cóncavo hace que se convierta en una sandalia de lo más original, diferente y que no pasará desapercibida. En tiendas podemos encontrarlas en colores neutros, así como en joya. ¿No sabes cómo combinar este calzado? Al tratarse de un fondo de armario, opta por unos pantalones de pinza y una camisa sencilla en tonos neutros o, si eres más arriesgada, puedes usar tus sandalias 'virgule' con una mini falda y un 'tank top', la camiseta más viral del verano. Sin más, te enseñamos las sandalias 'virgule' que puedes encontrar actualmente en Zara y Mango para ser de las primeras en llevar la tendencia que promete convertirse en viral estos meses.

Zapatos strass punta, de Mango (22,99 €)

Zapatos strass punto Mango

Zapato vinilo cuña transparente, de Mango (79,99 €)

Zapato vinilo cuña Mango

Sandalia metalizada cuña, de Zara (9,99 €)

Sandalia metalizada Zara

Sandalia cuña acharolada, de Zara (39,95€)

Sandalia acharolada Zara

Sandalia plataforma, de Zara (59,95€)

Sandalia plataforma Zara

Estas son algunas sandalias 'virgule' que puedes encontrar en Zara y Mango, la tendencia que promete convertirse en un must en nuestro armario.