La Reina Letizia elegantísima con un dos piezas de Teresa Helbig para su gran noche en la Ópera de Bilbao

Las noches de ópera son para looks de ensueño de la Reina Letizia, y una vez más ha vuelto a ocurrir esta noche en Bilbao. Los Reyespresidem este homenaje a Puccini con Il Trittico. Una trilogía de tres óperas cortas, que encuentra inspiración en la Divina Comedia de Dante Alighieri con un sucesión de alegorías al infierno, al purgatorio y al cielo. O lo que es lo mismo, volveremos a disfrutar de un lookazo de altura, gala y de noche de la monarca, porque en la ópera la Reina Letizia siempre despliega sus estilismos más aplaudidos. Después de empezar la semana enamorándonos con su look Balenciaga vintage en los retratos oficiales, la semana termina en Bilbao con una noche de ópera y un look de altura para la monarca.

Para esta noche de ópera en Bilbao la Reina Letizia y su estilista Eva Fernández han desplegado todas sus cartas antes de terminar el año con traje de dos piezas de la diseñadora española Teresa Helbig, compuesto por una camisa y una falda larda. Doña Letizia ha acaparado todas las miradas con un estilismo de lo más romántico, en color blanco roto y con bordados de lentejuelas, que ha combinado con unos zapatos de tacón sensato del mismo color.

La Reina Letizia con un vestido camisero en la Ópera de Bilbao Gtres

La camisa destaca por su patrón, de mangas abullonadas y puños cerrados. La falda midi, de talle alto y estructura de evasé. Este conjunto pertenece a la colección "Wet Ballet" Primavera/Verano 2025 de Teresa Helbig, con la que debutó el pasado mes de septiembre en la Semana de la Moda de Nueva York. Está inspirada en el arte del movimiento como manifiesto intrínseco del ser humano desde su aparición en la tierra y la fusión del cuerpo y el alma como lenguaje universal.

La Reina Letizia con pendientes de Sure, una empresa afectada por la DANA de Valencia Gtres

Para esta ocasión tan especial, la Reina Letizia ha vuelto a mostrar su apoyo a las empresas valencianas afectadas por la DANA estrenando nuevos pendientes de la marca Sure, la misma firma de los que lució el pasado miércoles en Sevilla durante la entrega de las Medallas de Oro en las Bellas Artes 2023.

Otros looks para el recuerdo de Letizia en la ópera

Este año en la inauguración de la temporada del Teatro Real de Madrid, rescató un diseño de H&M que ya tenía en el armario, y en 2023 lo hizo con su vestido de The 2nd Skin que estrenó en los Premios Princesa de Asturias 2021.

En 2023, en el 175º aniversario de la Fundación del Círculo del Liceo de Barcelona, la Reina Letizia deslumbró con un vestido de Carolina Herrera, de color azul marino y de escote asimétrico, que enamoró a todos. O lo que es lo mismo, junto a los Premios Princesa de Asturias, las noches de ópera son nuestras favoritas para los estilismos de la monarca.