La Reina Sofía apuesta por el tweed en Ibiza: su look más elegante para apoyar la lucha contra el Alzheimer

La Reina Sofía ha retomado hoy su agenda oficial en Ibiza para inaugurar el XI Congreso Nacional de Alzheimer y XV Congreso Iberoamericano, una cita muy especial para ella por su histórico compromiso con la investigación y el apoyo a las familias que conviven con esta enfermedad. La Reina ha sido recibida en el recinto ferial con calidez, cercanía y sonriendo en todo momento mientras saludaba a los asistentes y responsables del encuentro.

Y, como es habitual en ella, ha elegido un estilismo que refleja exactamente lo que representa: sobriedad, saber estar y cierta continuidad estética que ha marcado su identidad pública durante décadas.

La chaqueta de tweed que nunca pasa de moda

Si hay una prenda que identifica a Doña Sofía, esa es la chaqueta de tweed. En esta ocasión, ha recuperado una pieza en tono azul turquesa con sutiles hilos multicolor, muy elegante y luminosa, perfecta para un evento institucional en una isla como Ibiza, donde la luz es protagonista incluso en otoño.

La Reina Sofía inaugura el XI Congreso Nacional de Alzheimer Germán Lama Europa Press

La chaqueta, con cuello clásico, bolsillos de solapa y botonadura frontal, estructuraba la silueta y aportaba ese aire impecable que tanto le favorece. Además, el tejido tweed no solo es una de sus señas de estilo, sino que también se ha convertido en un símbolo de elegancia atemporal en la realeza europea.

Un look monocromático pensado al detalle

Para acompañar la chaqueta, Doña Sofía optó por un conjunto del mismo tono azul compuesto por blusa y pantalón fluido de caída recta. Este tipo de look monocromático es uno de sus recursos más habituales, ya que estiliza, aporta continuidad y proyecta armonía visual.

En cuanto al calzado, la Reina llevó zapatos en azul marino, un pequeño contraste dentro de la misma gama que mantiene la coherencia y la sobriedad del conjunto.

Las joyas, un guiño a su estilo personal de siempre

Si algo define a la Reina Sofía es su manera de combinar collares y colgantes con significado, muchos de ellos vinculados a la fe, a la tradición griega o a recuerdos familiares. Hoy tampoco faltaron, creando un toque íntimo dentro de un look muy institucional. Además, lució en la solapa una pieza dorada con forma de espiga, un detalle cargado de sentido simbólico y habitual en sus apariciones.

La Reina Sofía inaugura el XI Congreso Nacional de Alzheimer Germán Lama Europa Press

La presencia de Doña Sofía en este congreso refuerza su papel como referente en el apoyo a causas sociales, especialmente la lucha contra el Alzheimer, donde lleva años implicada de forma constante y discreta. Su look no solo comunica estilo, sino también continuidad, compromiso y cercanía. Una vez más, vuelve a demostrar que la elegancia también es coherencia en el tiempo.