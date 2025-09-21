La Reina Sofía deslumbra en su viaje institucional con blazer roja y collar de ojos turcos

Si hay algo que caracteriza a la Reina Emérita Sofía es su impecable manera de entender la moda como parte de su papel institucional. En estos días de agenda oficial en Estados Unidos, la madre de Felipe VI ha vuelto a demostrarlo conun segundo look que no ha pasado desapercibido. Si ayer se decantaba por una blazer floral que combinó con pantalones negros, hoy ha elegido un conjunto que es toda una declaración de intenciones: una americana roja y un pantalón blanco, un binomio que muchos han interpretado como un guiño directo a la bandera española.

Este gesto cobra aún más sentido en el marco en el que se encuentra: su viaje a Washington con motivo del simposio America&Spain250, que celebra el 250 aniversario de la amistad entre Estados Unidos y España. Un encuentro de gran simbolismo político y cultural en el que la Reina Sofía ha sabido incorporar un detalle de estilo con mensaje, demostrando una vez más que la moda es también una forma de comunicación sutil pero poderosa.

El poder de una blazer roja en clave royal

La elección de la Reina Sofía ha sido sencilla, pero muy efectiva: un traje en el que la blazer roja era la protagonista absoluta. Combinada con una blusa blanca de seda y un pantalón recto en el mismo tono, el conjunto transmite sobriedad y fuerza a partes iguales. Un estilismo que, sin necesidad de artificios, confirma cómo los básicos en los armarios de la realeza pueden convertirse en símbolos de elegancia y diplomacia.

Además, la abuela de la Princesa Leonor completó el look con varios collares de cuentas de colores y un broche dorado en forma de rama que aportaban un toque personal y sofisticado al conjunto. Pequeños detalles que suavizan la fuerza del rojo y que reflejan su forma de entender la moda: sobria, atemporal y con significado.

El look de la Reina Sofía en Washington. Gtres

Los complementos, la clave del estilismo

Si bien el traje ha sido el eje central del look, los accesorios han terminado de darle el toque personal. Doña Sofía acompañó el conjunto con un broche dorado en forma de rama, símbolo de prosperidad y longevidad, y un bolso de mano en color crema. Pero lo más llamativo fue el collar multicolor con el que aportó un aire desenfadado a un estilismo diplomático. Entre las cuentas se distinguían varios ojos turcos o nazar, un amuleto mediterráneo de gran carga simbólica que se asocia a la protección y la buena suerte. Un detalle que no pasa desapercibido y que conecta con sus raíces helenas, a la vez que aporta un guiño moderno y personal a un look solemne.

Detalles del look de la Reina Sofía en Washington. Gtres

Un detalle cromático, una americana perfectamente entallada y un estilismo que es tan elegante como simbólico. La Reina Sofía lo ha vuelto a hacer: confirmar que, incluso en la sencillez, se encuentra la grandeza del estilo real.