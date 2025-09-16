La Reina Sofía recupera un conjunto pijamero con un significado muy especial en su cita en Elche

La Reina Sofía continúa demostrando que su estilo y su compromiso social siguen intactos. Ayer por la tarde, la madre del Rey Felipe presidió en la Basílica de Santa María de Elche un concierto benéfico organizado en el marco del Congreso Internacional de las Enfermedades Neurodegenerativas, una de las causas a las que más tiempo dedica desde su labor en la Zarzuela. Para la ocasión, volvió a confiar en un look cargado de simbolismo: un conjunto pijamero en azul marino que guarda una historia muy personal.

Un compromiso inquebrantable

La Reina Sofía aprovechó la ausencia de los Reyes, que se encontraban en un viaje de Estado a Egipto, para encabezar la representación de la Corona en un evento de gran relevancia social. Su presencia en Elche reafirma el papel que desempeña como uno de los rostros más activos en la lucha contra enfermedades como el Alzheimer, impulsando proyectos de sensibilización, investigación y apoyo a las familias afectadas.

Doña Sofía asiste a una representación musical del Misteri en la basílica de Santa Maria de Elche MORELL Agencia EFE

Desde la primera fila del templo ilicitano, la Reina emérita pudo disfrutar de una velada de música clásica en clave solidaria, fiel a su carácter cercano y discreto.

El look pijamero con historia

Lo que más llamó la atención en su aparición fue su elección estilística. La Reina Sofía lució un conjunto de dos piezas en seda azul con rayas, compuesto por una blusa de corte clásico y un pantalón ancho de inspiración pijamera. Una elección elegante y moderna que, al mismo tiempo, tiene un trasfondo emocional muy importante para ella.

La prenda pertenece a la firma griega Zeus & Dione, reconocida por elaborar piezas artesanales en seda procedente de Soufli, un pequeño pueblo del norte de Grecia. Fue precisamente en una de sus visitas a su país natal en 2023, tras el fallecimiento de su hermano, el rey Constantino de Grecia, cuando la Reina Sofía adquirió este diseño. Desde entonces, lo ha utilizado en varias ocasiones significativas, como en la entrega de los Premios Valor Añadido de la Fundación Transforma España, y ahora lo recupera para esta cita solidaria en Alicante.

Complementos sobrios y elegantes

Como es habitual en ella, la Reina Sofía completó el look con accesorios sencillos pero llenos de carácter. Destacó su collar de cuentas de colores, que aportaba un toque vibrante al conjunto monocromático, y unos zapatos de salón discretos. Fiel a su estilo, volvió a mostrar cómo sabe equilibrar la formalidad de los actos oficiales con un aire relajado y personal.

Próximos compromisos internacionales

La agenda de la Reina Sofía no termina en Elche. Tras este acto, se prepara para viajar a Washington, donde participará en el simposio America&Spain250 con motivo del 250 aniversario de la amistad entre Estados Unidos y España. Además, asistirá a la reunión del comité ejecutivo del patronato del Queen Sofía Spanish Institute, cuya entrega de premios preside cada año en Nueva York.

A sus 86 años, la Reina Sofía continúa demostrando que moda y compromiso social pueden ir de la mano. Con este conjunto pijamero azul, no solo reivindica el valor de la artesanía griega y el vínculo con sus raíces, sino que también envía un mensaje de continuidad y firmeza en su labor al frente de proyectos solidarios. Una vez más, su estilo personal se convierte en un reflejo de su papel institucional.