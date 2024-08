Rocío Osorno está a punto de agotar en Parfois el vestido de punto azul eléctrico que mejor sienta con el bronceado

Es innegable que Rocío Osorno tiene el poder de agotar todas las prendas que luce en Instagram en cuestión de horas y, en esta última ocasión, la influencer ha vuelto a provocar una avalancha en la web de Parfois después de su última publicación. La sevillana ha deslumbrado con un impresionante vestido de punto de nudo color azul klein y nos ha vuelto a conquistar con uno su look low cost, ideal para seguir luciendo de bronceado durante los últimas días de las vacaciones de verano.

Rocío Osorno con vestido de Parfois. @rocioosorno

"Empieza a ser preocupante lo mío con este color... ¡¡Pero es que me encanta!! Y ahora he descubierto que con labios rojos queda impresionante", ha escrito Rocío Osorno junto a las fotografías de su último look. La prenda se trata de un vestido de corte midi, perfecto para cualquier ocasión, ya sea una quedada con amigas o una velada algo más informal. Para elevar el look, la influencer lo ha combinado con un bolso de fiesta convertible a bandolera con cuentas y abalorios multicolor y unos pendientes de acero inoxidable con detalle de piedra en azul, ambos complementos también de Parfois.

Vestido de punto con nudo, de Parfois (40 euros)

Vestido de punto con nudo. Parfois

El vestido de punto con nudo de Rocío Osorno está a la venta exclusivamente online en la web de Parfois con un precio de 35,99 euros y ya cuenta con una larga lista de espera en todas las tallas salvo en la XXS, la única disponible en estos momentos.