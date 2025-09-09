Rocío Osorno agota los vaqueros wide leg de Zara que más estilizan: así es el look que arrasa en septiembre

Si hay alguien capaz de convertir cualquier prenda en un auténtico objeto de deseo, esa es Rocío Osorno. La influencer sevillana, que suele marcar tendencia con cada uno de sus estilismos, ha vuelto a hacerlo. En esta ocasión, ha apostado por unos pantalones wide leg de tiro muy alto de la Zara Woman Collection y, como era de esperar, han volado. El modelo, que tenía un precio de 59,95 euros, se ha agotado en cuestión de horas tras mostrarlo en sus redes sociales.

Estos jeans de tiro muy alto destacan por su patrón ultra favorecedor, con detalle de pinzas delanteras que afinan la silueta y un corte de pierna extra ancha que estiliza la figura al máximo. Además, su cierre en la espalda con cremallera oculta les aporta un toque minimalista y elegante, convirtiéndolos en una de esas piezas atemporales que sirven tanto para looks de oficina como para planes más relajados de fin de semana.

El look de Rocío Osorno que ha conquistado Instagram

Para estrenar sus nuevos jeans, Rocío Osorno ha optado por un outfit sencillo pero lleno de estilo. La influencer los ha combinado con una camisa de rayas en blanco y burdeos de corte estructurado, que suma un aire sofisticado y parisino al conjunto. Pero, como buena amante de los detalles, lo que realmente ha terminado de elevar el look han sido los accesorios: un bolso burdeos con asa dorada y unas mules en el mismo tono, ambos también de Zara.

El look de Rocío. Instagram @rocioosorno

El resultado es un estilismo elegante, cómodo y versátil, perfecto para llevar desde la oficina hasta un afterwork. Además, Rocío ha demostrado que este tipo de pantalón es un aliado infalible para estilizar la silueta, ya que alarga visualmente las piernas y define la cintura gracias a su tiro alto.

La tendencia wide leg, más fuerte que nunca

Los pantalones wide leg llevan varias temporadas siendo tendencia, pero esta versión de Zara ha conseguido conquistar incluso a quienes aún dudaban de sumarse. Su diseño en denim oscuro los hace especialmente fáciles de combinar, mientras que la estructura y caída del tejido crean un efecto visual muy favorecedor, estilizando sin necesidad de recurrir a tacones altísimos.

Vaqueros. Zara

No es la primera vez que Rocío Osorno consigue agotar una prenda de Zara en cuestión de horas, pero este modelo se ha convertido en todo un fenómeno dentro de la ZW Collection. De momento, la marca ya ha marcado el artículo como “agotado”, aunque existe la opción de activar la alerta para que Zara avise cuando vuelva a estar disponible.

Cómo conseguir el look de Rocío Osorno

Aunque los pantalones ya no están disponibles, puedes recrear el estilismo completo con prendas similares de Zara:

Camisa de rayas estructurada - un básico que aporta elegancia instantánea.

Bolso burdeos con asa dorada - el complemento estrella que da un toque chic.

Mules en burdeos - el calzado que estiliza y aporta continuidad al look.

El look de Zara de Rocío Osorno. @rocioosorno

El secreto de este outfit está en la armonía cromática y en apostar por piezas bien estructuradas que realzan la silueta sin esfuerzo.