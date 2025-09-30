Rosalía revoluciona París: dos looks impactantes y unas polémicas axilas teñidas de blanco

Rosalía ha vuelto a convertirse en el centro de todas las miradas con su aparición en la Semana de la Moda de París. La cantante catalana, que sabe cómo hacer de la moda una extensión de su personalidad artística, eligió dos estilismos opuestos en concepto y un detalle beauty inesperado que ha incendiado las redes sociales: sus axilas teñidas de blanco.

Primer look: blanco absoluto con chaqueta de pelo

A su llegada al Hôtel Ritz de París, Rosalía apostó por un estilismo de aire minimalista y sorprendente. La artista llevó un vestido largo de algodón en blanco, sencillo y fluido, acompañado por una chaqueta de piel con estampado camuflaje y detalles de pelo en puños y cuello. El conjunto, rematado con gafas oscuras, captó rápidamente la atención de los fotógrafos y de los asistentes a los primeros desfiles.

El look de Rosalía. Gtres

El look, aparentemente sobrio, fue el preludio de un cambio aún más radical que estaba por llegar.

Segundo look: diseño disruptivo en negro y beige

Horas más tarde, Rosalía reapareció con un estilismo mucho más arriesgado firmado por la diseñadora belga Julie Kegels, que debutaba en la pasarela parisina. La cantante lució un top halter con efecto corbata en tonos beige y negro, acompañado de una doble falda de tiro bajo con aberturas que dejaban entrever unas medias de encaje y ligas visibles. Un conjunto llamativo y transgresor que reafirma a Rosalía como una de las artistas que más arriesga en la escena internacional.

El beauty look más comentado: las axilas blancas

Si los estilismos ya habían dado de qué hablar, lo que realmente desató la polémica fue su beauty look. Rosalía apareció con las axilas teñidas de blanco, un gesto insólito que ha generado un sinfín de comentarios en redes sociales. Para algunos, se trata de una apuesta performativa con trasfondo artístico; para otros, un simple golpe de efecto destinado a marcar la diferencia en un evento donde todas las miradas están puestas en los detalles.

Las axilas de Rosalía. Gtres

Sea cual sea la interpretación, lo cierto es que Rosalía ha conseguido, una vez más, que se hable de ella en todo el mundo. De la tendencia de decolorarse las cejas, ahora Rosalía abre la veda a hacerlo con el vello de la axila.

Rosalía y su capacidad para marcar agenda

Con solo dos apariciones en París, Rosalía ha demostrado que no necesita desfilar para acaparar titulares. Sus looks, firmes candidatos a estar entre los más comentados de la temporada, confirman que cada decisión estética de la cantante está medida para provocar conversación y dejar huella.

Las axilas blancas de Rosalía ya son uno de los gestos más virales de esta Semana de la Moda, y refuerzan su papel como icono cultural y referente de estilo.