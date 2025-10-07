Rosalía revoluciona París con su sudadera rota: el look más inesperado (y viral) de la temporada

Rosalía ya ha abandonado París. En plena estancia en París, la artista catalana ha compartido una imagen en sus redes sociales que no ha pasado desapercibida. Con su habitual mezcla de naturalidad, actitud y moda experimental, la cantante ha mostrado un look urbano con una sudadera gris desgastada, llena de rotos estratégicos, que ya apunta a convertirse en una de las tendencias más potentes del otoño.

La artista posó frente a un escaparate parisino, haciendo del reflejo un recurso estético más —muy en su línea de reinterpretar lo cotidiano como algo artístico—. El resultado: una instantánea que combina la crudeza del street style con la sofisticación effortless que solo ella sabe dominar.

La sudadera rota que será viral

La prenda protagonista del look es una sudadera oversize en gris jaspeado con múltiples rotos y ojales metálicos, que Rosalía combina con una capucha ribeteada de perlas y abalorios. El contraste entre el aire desgastado de la sudadera y los detalles delicados de la capucha crea una mezcla explosiva entre lo grunge y lo barroco, dos estilos que la artista ha sabido unir a la perfección desde sus inicios.

El look de Rosalia. Instagram @rosalia.vt

Lejos de parecer improvisado, el look encierra una clara intención estética: reivindicar la belleza de lo imperfecto, una corriente que está ganando fuerza en las calles y en las pasarelas. Las prendas “rotas”, con aspecto inacabado o efecto de desgaste, se han convertido en símbolo de una nueva rebeldía estética. Rosalía, siempre un paso por delante, lo lleva al extremo con una interpretación que mezcla lujo y decadencia a partes iguales.

El toque parisino (y minimalista)

La artista complementa su sudadera con un abrigo negro de corte largo y fluido, una pieza que añade estructura y elegancia al conjunto. En sus manos, un móvil con funda rosa pastel, auriculares blancos y un maquillaje prácticamente inexistente, que refuerzan su imagen de autenticidad. No hay artificios, solo actitud.

La escena transcurre en una calle del centro de París, donde Rosalía se convierte —sin pretenderlo— en el mejor escaparate del nuevo estilo “desgastado chic”. Un look que podría parecer improvisado, pero que esconde una lectura clara: la moda ya no se mide por la perfección, sino por la personalidad.

Tendencia confirmada: el nuevo ‘destroyed look’

Rosalía no solo marca el ritmo en la música, también en la moda. Su propuesta de sudadera rota y capucha joya encaja con el auge del “destroyed look”, tendencia que ha conquistado ya a firmas como Balenciaga, Acne Studios o Miu Miu. Prendas que simulan el paso del tiempo, con agujeros o costuras visibles, reivindican una estética sin filtros, más humana y real.

Y si alguien puede convertir un look casual en un fenómeno viral, esa es ella. En cuestión de horas, su historia de Instagram se llenó de comentarios, halagos y capturas que circulan por redes. Rosalía vuelve a demostrar que la moda, cuando pasa por su filtro, se convierte en algo más: una declaración de estilo y de libertad creativa.