¿No sabes qué ponerte este junio? Te proponemos 10 looks que te salvarán en tu día a día

En pleno junio y con el verano a la vuelta de la esquina, somos muchas las amantes de la moda que andamos un poco perdidas sobre cómo vestirnos para lucir perfectas para ir a la oficina. No te preocupes, somos la gran mayoría. Por ello, es esencial que, además de echar un vistazo a las webs de nuestras tiendas favoritas para saber qué prendas son un imprescindible en nuestro armario, nos intentemos inspirar en nuestras influencers de moda españolas de referencia. Para empezar, como hemos mencionado, debemos chequear las distintas webs de tiendas como Zara, Mango, Massimo Dutti o Pull & Bear, pues ahí encontraremos qué prendas son tendencia y cuáles se irán con nosotros si es nuestro estilo. Por ejemplo, las camisas de lino siguen siendo un imprescindible, así como las bermudas y los pantalones fluidos. En cuanto a camisetas, los tank tops y los chalecos, que los llevaremos este verano con shorts y alpargatas de cuña. Si nos centramos en estampados, el estampado floral sigue siendo un must cada verano, así como el estampado de rayas, al más puro estilo marinero. Todas estas prendas son básicas de fondo de armario que todas debemos tener, sea la temporada que sea y la ocasión. Pero, sin embargo, para ir a la oficina, debemos apostar por prendas más sencillas, clásicas y cómodas, ya que pasaremos gran parte de nuestro día sentadas trabajando. Por ello, hemos hecho 'scroll' entre nuestras influencers favoritas de Instagram y hemos encontrado un total de 10 looks que nos inspirarán a la hora de vestir cada mañana para ir a la oficina este verano.

Todos tienen en común algo: son prendas muy originales, diferentes y veraniegas. En ellas predomina el color, los tejidos fluidos y los estampados. Inspiradas en las influencers portuguesas, en las que el 'más es menos' cobra más sentido que nunca, estos looks nos servirá de ayuda a la hora de vestirnos en el día a día. No es de extrañar que los conjuntos de pantalón y camisa son un must, pues en tiendas podemos encontrarlos en una gran variedad de estampados y diseños, desde los shorts y camisas de tirantes al más puro estilo 'pijamero' hasta lo conjuntos más elegantes de pantalón de pinza y chaleco, un imprescindible para ir a la oficina y combinarlo con unas sandalias de tacón sensato y un maxi collar dorado. Sea como sea, estos 10 looks que te enseñamos se ajustan a diferentes estilos, personalidades, cuerpos y formas de vida. Desde aquella chica que trabaje desde casa y quiera estar cómoda pero vestida, hasta la chica que debe ir a la oficina con un 'dress code' más elegante. Sin más dilación, te enseñamos los 10 looks que te salvarán el verano en la ciudad.

Estas son todas las chicas influencers con las que nos podemos inspirar a la hora de vestir este junio (y todo el verano).