Sara Baceiredo tiene el vestido de encaje más elegante y sexy perfecto para el verano

Sara Baceiredo es, sin duda, una de las influencers más icónicas de nuestro país pues, además de contar con su propia firma de bolsos, It's Lava, es toda una inspiración para aquellas amantes de la moda que buscan en ella una forma de encontrar su propio estilo, ya que la influencer se adelanta a las tendencias de moda que surgen cada temporada. Ya pasó con el casquete, el accesorio para el pelo que promete ser viral este verano y que Sara Baceiredo lleva el casquete con prendas básicas, de manera que este accesorio se constituye como el protagonista del look. Son muchas las veces que la hemos visto lucir prendas a todo color y es que, sobre todo, es amante de los accesorios maxi, sobre todo pendientes maxi a todo color, aunque casi siempre opta por lucir collares, como este look de Sara Baceiredo de collar maxi que combinó con una blazer y top en negro para ir a la oficina. Además, si echamos un vistazo a sus redes sociales, nos damos cuenta de que es amante de los vestidos largos, una opción perfecta para las vacaciones de verano. Para el día de ayer, Sara Baceiredo llevó un vestido de encaje blanco de la firma 'Name The Brand' en su viaje a Ibiza, un vestido que encaja a la perfección con la estética de la isla.

Una opción perfecta para llevar este vestido blanco de encaje de la firma de la influencer y compañera de profesión María Pombo, 'Name de Brand' escote en v y tirantes sería con unas cuñas, como estas cuñas de plataforma azul que llevó Sara Baceiredo hace un par de días, ya que aporta un toque de color y luz al look, con lo que puede lucirse tanto de día como de noche. Para una tarde relajada en casa, Sara Baceiredo ha optado por lucir este espectacular vestido blanco de encaje junto con unos pendientes maxi dorados y redondos, aportando volumen al rostro.

Vestido Moonlight, de Name The Brand (99,00€)

Vestido de encaje Name the Brand

Se trata de un vestido sencillo y elegante apto para todo tipo de ocasiones, dependiendo de los accesorios que usemos.